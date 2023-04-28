Kahramanmaraş merkezli depremde eşi ve 2 çocuğu ölen Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'nda fen bilimleri dersi öğretmeni Ferit Dayan sabah saatlerinde kızı Asya İrem Dayan’ın tabancayla başına ateş etti. 13 yıllık öğretmen Ferit Dayan daha sonra aynı tabancayı başına dayayarak, intihar etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Asya İrem'i ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen Ferit Dayan’ın cenazesi ise otopsi için morga kaldırıldı. Ferit Dayan, deprem sonrasında psikolojik destek aldığı öğrenildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Asya İrem, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Asya İrem Dayan ve baba Ferit Dayan’ın cenazeleri otopsilerinin ardından bugün Besni Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı Taşlıyazı köyünde yan yana toprağa verildi. Baba ve kızın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Cenaze törenine İlçe Kaymakamı Çağlar Partal, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, öğretmenler ve yakınları katıldı.



Kaynak : PHA