İçişleri Bakanlığı 150-250 cc motosikletleri de kapsama almayı değerlendiriyor

İçişleri Bakanlığı'nın, 150 ila 250 cc aralığındaki motosikletlerin de B sınıfı ehliyetle kullanılabilmesi için yeni bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Şubat 2024'te yürürlüğe girmişti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Şubat 2024'te kabul edilen yasa değişikliğiyle, B sınıfı sürücü belgesi sahipleri, 125 cc'ye kadar olan motosikletleri belirli koşullarda kullanma hakkı elde etmişti.

Yönetmelik kapsamında, 50-125 cc arası motosikletleri kullanmak isteyen sürücüler, kısa süreli bir eğitim programına katılıyor ve yeterlilik sınavını geçmeleri halinde sürücü belgelerine bu yetki işleniyor.

150-250 cc arası motosikletler için yeni düzenleme

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, uygulamanın kısa sürede yoğun talep görmesi üzerine, kapsamın 150-250 cc motosikletleri de içerecek şekilde genişletilmesi yönünde bir hazırlık yürütülüyor.

Yeni düzenleme, şehir içi ulaşımın yanı sıra şehirler arası kullanımı da kolaylaştırmayı hedefliyor.

Olası değişikliğin, eğitim süresi ve sınav koşullarında ek güvenlik tedbirleri içereceği belirtiliyor.

Talep artıyor: Ekonomik koşullar motosiklete yönelimi hızlandırdı

Türkiye genelinde artan akaryakıt fiyatları, yüksek enflasyon ve otomobil satış maliyetlerinin yükselmesi, motosiklet talebinde önemli bir artışa yol açtı.

Özellikle 125 cc altı modeller, şehir içi ulaşımda ekonomik alternatif olarak görülüyor.

Uygulamanın yürürlüğe girdiği 2024 yılının ilk yarısında, 125 cc altı motosiklet satışlarında yüzde 70'e varan artış yaşandığı belirtiliyor.

Kamuoyunda iki farklı görüş

Yeni düzenleme kamuoyunda farklı tepkilere yol açtı.

Bir kesim vatandaş, yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle otomobile erişimin zorlaştığını belirterek, motosiklet kullanımının kolaylaştırılmasını ulaşım özgürlüğü ve ekonomik rahatlama olarak değerlendiriyor.

Taraftarlarına göre, motosiklet kullanımı aynı zamanda büyükşehirlerdeki trafik yoğunluğunu azaltma potansiyeline de sahip.

Diğer yandan bazı trafik uzmanları ve sürücüler, trafik güvenliği ve sürücü eğitimi eksikliği nedeniyle bu adımın risk taşıdığını savunuyor.

Bu görüşe göre, daha yüksek motor hacimli araçların yaygınlaşması 'ani bir motosikletleşme dalgası' yaratabilir ve kazaları artırabilir.

Güvenlik eğitimleri ve sigorta sistemi yeniden değerlendirilecek

Uygulamanın genişlemesi halinde, eğitim müfredatlarının ve sigorta sisteminin yeniden düzenlenmesi gündeme gelecek.

Sürücü adaylarının güvenlik donanımı, refleks testi ve teorik bilgi düzeyi bakımından ek yeterlilik sınavlarından geçirilmesi planlanıyor.

Bakanlık yetkilileri, yeni dönemde güvenli sürüş ve koruyucu donanım bilincinin artırılmasının öncelikli hedef olacağını belirtiyor.

Avrupa örnekleri inceleniyor

İçişleri Bakanlığı, düzenleme öncesinde Avrupa Birliği ülkelerindeki benzer uygulamaları da inceliyor.

Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkelerde B sınıfı ehliyetle belirli eğitim şartlarını yerine getiren sürücüler 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabiliyor.

Ancak Türkiye'nin yeni modelinde 250 cc'ye kadar yükseltilmesi tartışılıyor; bu durum, uygulamayı Avrupa standartlarının da ötesine taşıyabilir.

Mevzuat çalışması tamamlandığında kamuoyuna duyurulacak

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, teknik ve hukuki hazırlıkların ardından taslak metni kamuoyuna sunacak.

Düzenlemenin 2026 yılına kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.

B sınıfı ehliyetle motosiklet kullanım hakkının genişletilmesi, hem ekonomik hem güvenlik boyutlarıyla tartışılıyor.

Yeni düzenlemenin, sürücü eğitimi ve trafik denetimi alanlarında eş zamanlı olarak güçlendirilmesi bekleniyor.

