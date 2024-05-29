Temizlik İşleri Müdürlüğü, sosyal sorumluluk bilinci ve ekmeklerin çöpe atılmasının önüne geçmek amacıyla Bayat Ekmek Toplama projesini hayata geçirdi.“Ekmek Nimettir Yeri Çöp Değildir” sloganıyla uygulanan proje kapsamında 32 merkez mahallede muhtelif noktalara Bayat Ekmek Toplama Kutuları yerleştirildi. Vatandaşların bayat ekmeklerini bıraktıkları ve 600’ü bulan bayat ekmek toplama kutularına bırakılan ekmekler, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından günlük olarak toplanıyor. Bayat ekmek toplama araçlarına yüklenen ekmekler, hayvanlara verilmek üzere barınaklara teslim ediliyor.

Ekmek israfını önlemek amacıyla hayata geçirilen Bayat Ekmek Toplama Projesiyle günlük 300 kilogram, aylık 9 ton ekmek israfı önleniyor.

Kaynak : PHA