Aydın'da 2014 yılından bu yana CHP'li ilçe belediyeleri tarafından yürütülen cenaze ve defin hizmetleri, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla sonlandırıldı. CHP grubunun, söz konusu hizmetlerin Büyükşehir Belediyesi'ne devrine ilişkin önergesi kabul edilirken, karar kentte siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Buharkent Belediye Başkanı ve AK Parti'li Mehmet Erol, meclis kararının ardından yaptığı açıklamada, CHP'li ilçe belediyelerinin 'maliyetli olduğu gerekçesiyle' cenaze ve defin hizmetlerinden çekildiğini belirtti. Erol, alınan kararın ardından Aydın'da bu hizmetlerin yalnızca AK Parti'li belediyeler tarafından sürdürüleceğini ifade etti.

'CHP'li belediyeler en temel görevden bile kaçtı'

Başkan Erol, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen hizmetlere ilişkin, CHP'li ilçe belediyelerinin yıllardır yerine getirmesi gereken temel bir görevi bıraktığını savunarak şunları söyledi: 'Cenaze ve defin hizmetlerinin maliyet oluşturduğu gerekçesiyle CHP'li belediyeler görevden kaçmıştır. Bu karar, vatandaşın en acılı gününde bile sorumluluk almaktan uzak olduklarını göstermektedir 'ifadelerinde bulundu.

AK Partili belediyeler hizmeti sürdürecek

AK Parti grubunun mecliste hizmeti sürdürme iradesini açık şekilde ortaya koyduğunu belirten Erol, Buharkent Belediyesi'nin 11 yıldır cenaze ve defin süreçlerinin tüm aşamalarında vatandaşın yanında olduğunu, hizmeti kesintisiz şekilde sürdürmeye devam edeceğini şu şekilde vurguladı: 'Biz bu hizmeti ekonomik yük değil, insan odaklı belediyeciliğin en temel sorumluluklarından biri olarak görüyoruz. Artık Aydın'da cenaze ve defin hizmetleri yalnızca AK Partili belediyeler tarafından yürütülecek. Aydınlı hemşehrilerimiz müsterih olsun; vatandaşımızı asla yalnız bırakmayacağız.'

Karar, Aydın'da cenaze ve defin hizmetlerinin bundan sonraki süreçte yalnızca AK Parti yönetimindeki belediyelerce yerine getirileceği anlamına geliyor.

Kaynak : PERRE