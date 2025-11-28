Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşülmeye devam ederken, söz alan AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili ve Komisyon Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, Adıyaman merkezde yürütülen Çarşı Projesi'ne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Milletvekili Resul Kurt, Adıyamanlıların özellikle 2., 3. ve 4. etapların rezerv alan ilan edilerek yeniden programa alınmasını beklediğini açıkladı.

Milletvekili Kurt, Bakan Murat Kurum'a mevcut etaplara yönelik sahadaki memnuniyeti aktararak, 'Esnafımızdan hemşehrilerimize kadar herkes şehir merkezinin yeniden canlanmasından çok memnun. Emekleriniz, çalışmalarınız ve destekleriniz için ne kadar teşekkür etsek azdır' dedi.

'Kalan Etaplar İçin Güçlü Bir Talep Var'

Kurt, Adıyamanlıların özellikle 2., 3. ve 4. etapların rezerv alan ilan edilerek yeniden programa alınmasını beklediğini belirterek, bu etapların tek planlama içinde ele alınmasının kent merkezinin bütünlüğünü koruyacağını, ticari sürekliliği güçlendireceğini ve esnafın toparlanma sürecine hız kazandıracağını vurguladı.

Projenin Adıyaman'ın ekonomik ve sosyal normalleşmesi için kritik önemde olduğunu belirten Milletvekili Kurt, 'Hemşehrilerimiz bu konuda büyük bir beklenti içindedir' ifadelerini kullandı.

Milletvekili Resul Kurt, deprem sonrası toparlanmanın hızlanması için çarşı projesinin tüm etaplarıyla ivedilikle başlatılması gerektiğini belirterek Bakan Murat Kurum'a ve Çevre Şehircilik Bakanlığı çalışanlarına teşekkür etti.

'Adıyaman'ın Kalbi Yeniden Ayağa Kalkmalıdır'

Milletvekili Resul Kurt, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

'Adıyaman'ın kalbi olan çarşı merkezinin bütüncül bir yaklaşımla yeniden inşa edilmesi, şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına güçlü bir ivme kazandıracaktır. Bu nedenle kalan etapların da en kısa sürede başlatılması büyük önem taşımaktadır.'

Kaynak : PERRE