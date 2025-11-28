Adıyaman İl Özel İdaresi, 2026 mali yılı bütçesiyle dikkat çekici bir artışa imza attı. 2025 yılında 1,5 milyar TL olan bütçe, 2026 yılında yüzde 71 artışla 2,57 milyar TL'ye yükseldi. İl Genel Meclisi tarafından onaylanan bütçe, ilin yatırım ve hizmet kapasitesini önemli ölçüde artıracak.

Bütçe ile kırsal alanlarda altyapı başta olmak üzere eğitim, sağlık, çevre ve sosyal hizmetler gibi kritik alanlarda yatırımlar yapılması hedefleniyor. İl Özel İdaresi, stratejik projelere kaynak sağlayarak ilin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, bütçenin Adıyamanlı vatandaşların beklentilerine uygun hizmetlerin sunulmasına destek olacak şekilde hazırlandığını belirtti. Kasım ayı boyunca süren bütçe görüşmelerinin birlik ve beraberlik içinde tamamlandığını ifade eden Vali Osman Varol, İl Genel Meclisi Başkan ve üyelerine, İl Özel İdare Genel Sekreteri ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

İl Özel İdaresi, bu bütçeyle stratejik hedeflerine kararlılıkla ilerlerken, Adıyamanlı hemşerilere uygun ve kaliteli hizmet sunmaya devam edecek.

Kaynak : PERRE