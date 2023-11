Tahmini Okuma Süresi: dakika

Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan tarafından yapılan basın açıklamasında, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin AYM üyeleri hakkında Yargıtay Başsavcılığı’na yaptıkları suç duyurusunun hukuka aykırı olduğu ve kaosa sebep olacağı belirtildi. Baro Başkanı Doğan ve Adıyaman Barosu’na bağlı avukatlar, Yargıtay Disiplin Kurulu Başkanlığı’na bir başvuru ile 3. Ceza Dairesi üyeleri hakkında şikayet dilekçesi vereceklerini açıkladılar.

“Suç Duyurusunda Bulunulması İçin, Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı’na Başvuracağız”

Doğan açıklamasında, “Meslektaşımız Avukat Can Atalay, 14 Mayıs seçimlerinde Hatay ilinden milletvekili seçildi. Milletvekili seçilmesine rağmen halen cezaevinde. Can Atalay AYM’ye hakkının ihlal edildiğine dair bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi hak ihlali olduğunu ve derhal meclis faaliyetlerine katılmak üzere, dosyayı kararı veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Mahkeme karar vermek yerine adeta topu taca atarak, dosyayı Yargıtay’a gönderdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AYM’nin kararını hesaba almadan, Avukat Can Atalay’ın özgürlüğünü kısıtlayacak şekilde karar alarak ve bununla da yetinmeyip, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Biz bu hukuksuzluğa karşı duruyoruz. Adıyaman Barosu olarak, Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması için, Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulunacağız. Birazdan dilekçemizi savcılık ön büromuz vasıtasıyla da göndereceğiz. Yarın da aynı şekilde, Türkiye Barolar Birliği ve Barolar olarak, Anayasa Mahkemesi önünde açıklamamız olacak. Yargıtay önünde açıklamamız olacak. Hukukun ayaklar altına alınmasına biz hukukçular müsaade etmeyeceğiz.

“Bunun Karşısında Duracağız”

Karar veren kişilerin bu durumu bilmeme gibi bir şansı yok, neticede onlar da hukuk fakültesi mezunu. Ama belki hukuku unutmuşlar. Ya da bunun üzerinden bir mesaj vermek istiyorlar ya anayasa mahkemesini lağvetmek istiyorlar ya anayasa mahkemesini devre dışı bırakmak istiyorlar ya da maalesef yargıyı, hukuku sopa olarak kullanıp, toplumu dizayn etmek istiyorlar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Bunun karşısında duracağız, hukuk hepimize lazım. Bu kararı veren yargıçlara da hukuk lazım, gerekirse onların haklarını da savunacağız, hukuk çerçevesi içerisinde.” ifadelerini kullandı.

Biz Yargıtay Yüksek disiplin Kurulu Başkanlığı’na talepte bulunuyoruz. Doğrudan suç duyurusunda bulunmak gibi bir durum söz konusu değil, onlardan talep ediyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı olur verirse o zaman süreç başlayacak. Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin AYM üyeleri hakkındaki hukuksuz talebinin karşısında duracağını ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın bu talebi kabul etmeyeceğini düşünüyoruz. Ancak böyle bir girişimde dahi bulunulmasının önüne geçmek için bizim bununla mücadele etmemiz gerekiyor.” dedi.

“AYM Kararları Herkesi Bağlar”

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararının hukukla alakası olmadığını belirten Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan, “Anayasa açık. Anayasa Md. 156, Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır diyor. Herkesi bağlar. Anayasa Mahkemesi kararlarına uymuyorsunuz, bir de kararı veren mahkeme üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunma cihetinde bulunuyorsunuz. Bu çok tehlikeli bir şey, siz anayasayı ortadan kaldırırsanız, hukuku ortadan kaldırırsanız kaos meydana gelir. Bu kaosun meydana gelmemesi için, Türkiye’de aklı selim hukukçuların, sadece hukukçuların da değil aslında, tüm halkın buna karşı durması lazım ve dur demesi gerekiyor.” dedi.



Kaynak : PHA