'15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü' nedeniyle Avukat Işık yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimiz, tarihi boyunca; her karış toprağının destansı fedakarlıklarla kazanıldığı vatanımızın bağımsızlığını koruyarak harici düşmanlarına geçit vermediği gibi hür ve milli iradenin güvencesi olan demokrasi üzerinde vesayet kurmak isteyen küresel emperyalizmin yerli işbirlikçilerine de geçit vermemiştir, vermeyecektir. 15 Temmuz; hukuk düzenini, seçilmiş siyasal otoriteyi ve devlet işleyişini yıkmak isteyen, silahlı bir avuç haine karşı sadece canlarıyla, vatan sevgisiyle, hürriyet aşkıyla direnen, silahsız ama yürekli bir milletin yazdığı destanın adıdır. Bu hain ve kanlı darbe girişiminin sene-i devriyesinde canlarını ortaya koymuş olan tüm gazi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği hukuk nezdinde tespit edilen 15 Temmuz darbe teşebbüsünün faillerinin yargılandıkları davaları aktif bir şekilde takip ettiğimizi, hukukun ve milli iradenin üstünlüğünün korunması uğruna milletimizin o gece gerçekleştirdiği direniş ve nöbeti hukuk önünde de ilelebet sürdüreceğimizi"



Kaynak : PHA