Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin nabzını yakından takip eden Avrupa'da birçok yayın kuruluşu ve gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turdaki seçim başarısını, canlı yayınlarla izleyicilere ve manşetten okurlarına duyurdu.ANKARA (İGFA) - Avrupa'da neredeyse tüm yayın kuruluşları ve gazeteler, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın galibiyetini manşetlerine taşıdı.

İNGİLTERE BASINI: "ERDOĞAN BİR KERE DAHA KENDİSİNE KARŞI YARIŞMANIN KOLAY OLMADIĞINI İSPATLADI"

İngiliz yayın kuruluşu BBC, İstanbul ve Ankara'da vatandaşların, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve sokaklarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini kutlamaya başladığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk açıklamasında seçmenlere teşekkür ettiği ifadelerinin yer aldığı haberde, "Erdoğan bir kere daha kendisine karşı yarışmanın kolay olmadığını ispatladı." değerlendirmesine yer verildi.

Sky News de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'nin son verilerine göre önde götürdüğü yarışın ardından bazı ülkelerin liderlerinden tebrik mesajları aldığına vurgu yaptı.

The Guardian gazetesi, haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonuçların ortaya çıkmasının ardından İstanbul'da halka seslendiğini hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 yıl daha Türkiye'yi yöneteceğini kaydetti.

Ülkenin önde gelen haber kanallarından Channel 4 seçimle ilgili, "Türkiye'nin geleceğini belirleyen bir referandum olarak anılıyor." ifadelerini kullandı.

ALMAN BASINI İLK HABER OLARAK VERDİ

Almanya'nın kamu yayıncıları ARD ve ZDF'nin ana haberlerinde Türkiye'deki seçimin sonucu ilk haber olarak verildi.

ZDF'nin haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazandığı ifade edildi ve Türkiye'deki muhabirine canlı bağlanılarak son durum aktarıldı.

ARD'nin haberinde de 5 yıllık görev süresi için seçimleri kazandığı vurgulanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "seçimin kazananın 85 milyon olduğu" yönündeki sözlerine yer verildi.

Kamu yayıncısı ARD'nin muhabiri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması yapacağını aktardı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung "Erdoğan: Mezara kadar birlikte olacağız" başlığını kullandığı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci tur seçimi kazandığı, muhalefetin şimdi kritik bir sınavla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Bild gazetesi, "Türkiye'deki seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan önde" başlığıyla verdiği haberinde, Erdoğan'ın kamuoyunun karşısına çıkarak, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu tamamladık. Halkıma, bize bir demokrasi şöleni yaşattığı için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmasına yer verildi.

Frankfurter Rundschau gazetesi seçimi, "Türkiye'de ikinci tur seçim. Erdoğan kutluyor, Kılıçdaroğlu yenilgiyi kabul ediyor" başlığıyla manşetten duyurdu.

Spiegel de "Ebedi Erdoğan" başlığını kullandığı haberinde, Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha cumhurbaşkanı seçimini kazandığı belirtildi ve bunu nasıl başardığı analiz edildi.

FRANCE 24 SEÇİM ÖZEL YAYINI YAPTI

Fransız basındaki haberlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun galibi olduğuna yer verildi.

Fransız 24 kanalı, gün içinde bültenlerinde seçimin ikinci turuna geniş yer ayırdı, ikinci tura ilişkin özel yayın yaptı.

Le Monde gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı elde ettiği zaferle yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini yazdı.

Fransız BFMTV kanalının haberinde, 20 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimin ikinci turunda yeniden cumhurbaşkanı seçildiği, Türkiye'yi 5 yıl daha yöneteceği kaydedildi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da coşkulu kalabalığın karşısında yaptığı konuşmada, Türk milletinin 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu kendilerine tevdi ettiğini söylediği aktarıldı.

İTALYAN BASINI: "Erdoğan yeniden seçildi. 2028'e kadar görevde kalacak"

İtalyan Corriere della Sera gazetesi, "Türkiye'de Erdoğan, seçimin 2. Turunu oyların yüzde 52'sini alarak, cumhurbaşkanlığını teyit etti" başlığıyla verdiği haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını duyurdu.

La Repubblica gazetesi de seçim sonucunu "Türkiye'de seçimler: Erdoğan kazanıyor. Muhalefetin hayalleri paramparça" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile karşı karşıya geldiği belirtilirken, "Erdoğan'ın ikinci turda sağlam bir çoğunluk elde etmeyi başardığı" değerlendirmesi yapıldı.

La Stampa gazetesi de "Türkiye'de İkinci Tur: Erdoğan kazandı" başlığıyla verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2028'e kadar iktidarda kalacağı ve sokaklarda kutlamaların yapıldığı belirtildi.

İtalyan ANSA ajansı da Türkiye'deki seçimin ikinci turuna ilişkin haberini, "Erdoğan seçimleri yüzde 52 oranla yeniden kazanıyor" başlığıyla manşetten duyurdu.

Rainews24 kanalı "Erdoğan yeniden seçildi. 2028'e kadar görevde kalacak." başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini aktardı.

İspanyol basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibinden yaklaşık 2 milyon daha fazla oy aldığına dikkat çekti

İspanyol La Vanguardia gazetesi, seçim haberini "Erdoğan 5 yıl daha iktidarda kalacak" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi Kılıçdaroğlu'ndan yaklaşık 2 milyon oy fazlasıyla toplam oyların yüzde 52'sini aldığı vurgulandı.

Yapılan yorumda, "Recep Tayyip Erdoğan, bu pazar günü rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıkça mağlup etti. Sandıklarda açılan oyların yüzde 98'ine göre, mevcut cumhurbaşkanı muhalefet adayından iki milyon daha fazla oyla pozisyonunu bir kez daha onaylattı. Yaklaşık yüzde 85 ile seçimlere katılım bir kez daha çok yüksek oldu." denildi.

AVUSTURYA BASINI "ERDOĞAN'IN ZAFERİNİ İLAN ETTİĞİNİ" YAZDI

Avusturya'nın önde gelen gazetelerinden Die Presse, "Erdoğan,Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçimini kazandı" manşetiyle verdiği haberinde resmî olmayan sonuçları okuyucularıyla paylaştı.

Haberde, "Rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'ın 20 yılı aşan iktidarına son veremediği" vurgulandı.

Oyların yüzde 97'sinden fazlasının sayıldığına işaret edilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy oranları arasındaki farkın kapanamayacağının altı çizildi.

Avusturya'nın kamu yayıncısı ORF de seçimin resmî olmayan sonucunu "Erdoğan zaferini ilan etti" başlığıyla duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da yaptığı konuşmaya haberinde yer veren ORF, Cumhurbaşkanının "Memleketi gelecek 5 yıl süresince biz yöneteceğiz." ifadesini öne çıkardı.

BELÇİKA BASINI: "ERDOĞAN ZAFER İLAN ETTİ"

Belçika'nın Fransızca ve Flamanca yayın yapan yüksek tirajlı gazetelerinden Le Soir ve De Morgen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını manşetten "Erdoğan zafer ilan etti" başlığıyla verdi.

Le Soir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki konutunun önünde coşkulu bir kalabalığa hitap ettiğini belirterek, "Her seçim bir yeniden doğuştur", "Halka verdiğimiz tüm sözleri tutacağız", "Bu seçim, bu milletin kazanımlarına kimsenin saldıramayacağını göstermiştir." yönündeki ifadelerine atıfta bulundu.

De Morgen de aynı hitaba işaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bugün yeniden tarih yazıyoruz. Ülkenin birliğini koruyacağız ve tüm sözlerimizi tutacağız." sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıldır ülkeyi önce başbakan, sonra cumhurbaşkanı olarak yönettiğini, yeniden seçilmesiyle bu süreye bir beş yıl daha eklemiş olduğunu ifade eden De Morgen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci tura favori olarak girdiğini vurguladı.

İsviçre basını, Türk halkının gelecek 5 yıl için cumhurbaşkanını seçtiğini duyurdu

İsviçre'de Almanca yayın yapan Tagesanzeiger gazetesi "Erdoğan galip oldu" başlığıyla verdiği haberinde, Türk halkının gelecek 5 yıl için cumhurbaşkanını seçtiğini ve Kılıçdaroğlu'nun yenilgiyi kabul ettiğini ifade etti.

SRF televizyon kanalının haberinde de "Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhurbaşkanı olmaya devam ediyor" başlığı kullanıldı.

Destekçilerinin coşkulu olduğu aktarılan haberde, dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrikler geldiği kaydedildi.

Blick gazetesinin seçim haberinde de "Türkiye'de cumhurbaşkanı seçimini Erdoğan kazandı" başlığı kullanıldı.