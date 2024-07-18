"Adalet İçin El Ele, Hep Birlikte Daha Güçlü!" sloganıyla düzenlenen etkinlik, 20 Temmuz'da saat 16.00'da Demokrasi Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Adıyaman Barosu avukatlarından Ayşenur Altuntaş, bu etkinlikte depremzede ailelerin dava süreçleri hakkında bilgilendirileceğini, yaşanan zorlukların paylaşılacağını ve adalet için birlikte hareket edileceğini belirtti. Altuntaş, "Adalet peşinde olan aileler olarak burada toplandık. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde yakınlarını kaybeden ailelerin bir araya gelerek hem acılarını paylaştığı hem de hak mücadelesinde bulunduğu bir platform oluşturduk. Bu platform aracılığıyla adaletin yerini bulması için kararlılıkla mücadele ediyoruz" dedi.

"Adaletin Sağlanması İçin Dayanışma"

Altuntaş, bu platformun temel amacının, depremde yaşanan acıların ve yalnızlığın bir daha yaşanmaması için adaletin yerini bulması olduğunu vurguladı. "Adıyaman’da 20 Temmuz Pazar günü saat 16.00'da Demokrasi Parkı’nda kurulacak olan stantta ve saat 18.00’de Anka Kafe’de mücadelemize ses vermek üzere dayanışma içinde olacağız. Ailemizi büyütmek, sesimizi daha gür çıkarmak ve adaletin yerini bulduğu güne dek bir arada mücadele yürütmek amacıyla herkesi bekleriz" ifadelerini kullandı.

"Tüm Adıyamanlılara Çağrı"

Etkinliğin, depremzede ailelerin sesini daha geniş kitlelere duyurmayı ve sorumluların cezalandırılması için kararlılıkla mücadele etmeyi amaçladığını belirten Altuntaş, Adıyamanlıları bu önemli buluşmaya davet etti. "Sevdiklerimizin anısını yaşatmak ve adaletin yerini bulması için birlikte mücadele edelim" çağrısında bulundu.

Etkinlik Detayları:

Tarih: 20 Temmuz 2024

Saat: 16.00

Yer: Demokrasi Parkı, Adıyaman

Adıyamanlılar, adalet arayışında olan bu ailelerin sesine ses katmak ve dayanışma içinde olmak için 20 Temmuz'da Demokrasi Parkı'nda buluşacak.

Kaynak : PHA