Ziyarette ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Haci Dikmen, Mahmut Arslan, Yönetim Kurulu üyeleri Bilal Delikanlı, Murat Ayabak, Halil Akgün de yer aldılar.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş’i tebrik ederek başarılar diledi.

Başkan Torunoğlu, “Öncelikle Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Sayın Prof. Dr. Mehmet Kelleş’e hayırlı olsun dileklerimizi iletiyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. Üniversite ve sanayi arasındaki işbirliğinin şehrimize ve ülkemize çok ciddi katkılar sağlayacağı aşikârdır. Bu çerçevede memleketimizin kalkınması için üniversitemizin tecrübesinden daha fazla yararlanmalıyız. Üniversitemiz ile işbirliği konusunda bizlere düşen ne görev olursa elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimine gösterdikleri nezaketten ve ziyaretten dolayı teşekkür etti. Amacının, Adıyaman Üniversitesi’nin Türkiye’de daha iyi yerlere gelebilmesi için çalışmalarda bulunmak olduğunu ifade eden Rektör Kelleş, Adıyaman Üniversitesi olarak gerek kamu kurum ve kuruluşları gerekse yerel yönetimleri ile güç birliği içinde çalışacaklarını, özellikle üniversite ile sanayi işbirliğine daha çok önem vereceklerini kaydederek ATSO heyetine teşekkür etti.



Kaynak : PHA