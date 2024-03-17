ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, deprem bölgesindeki 11 ilde uygulanmaya başlanan ve Kasım ayındaki düzenlemeyle Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde uzatılan ‘mücbir sebep’ halinin 30 Nisan itibarıyla sona ereceğini belirterek yeniden en az 2024 yılı sonuna kadar uzatılması talebinde bulundu.

Torunoğlu, şunları söyledi; “Tüm kamu kurumlarımızın depremin yaralarının sarılması ve depremden zarar gören vatandaşlarımızın, esnaflarımızın yanında olduğunu biliyoruz. Ancak Adıyaman’da depremin yol açtığı tahribat ile enkaz kaldırma, şehrin yeniden inşasının en az beş yıl süreceği öngörülüyor. Mücbir sebep süresi esnafımız için 30 Nisan 2024 tarihinde doluyor. Adıyaman ve deprem bölgesi için bu sürenin kesinlikle uzatılması gerekiyor. En azından yılsonuna kadar uzatılmalı. Çünkü 1 senedir yıkılan işyerleri yerine konteynerde faaliyetine devam etmek zorunda kalan bazı günler siftah bile edemeyen esnaf, tüccar birikmiş vergi ve sigorta borçları ile karşı karşıya kalacaktır. Depremin yaraları tam manasıyla sarılmadan vergisel işlemlerin vatandaşa bir yük olarak yüklenmesini sağlıklı görmüyoruz. Depremin oluşturduğu bu olumsuz şartlar içinde ticari yaşam mücadelesi veren iş dünyası için mücbir sebep uzatılmazsa ticari hayat canlanmaz durur. Bunun içinde mücbir sebep halinin uzatılmasını zorunluluk olarak görüyoruz ve mücbir sebep halinin uzatılmasını Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan talep ediyoruz”

VAN’DA 5 YIL MÜCBİR SEBEP İLAN EDİLMİŞTİ

Mücbir sebep süresinde Van depremi örneğini veren Başkan Torunoğlu, “Önümüzde Van örneği var. 2011 yılında Van’da meydana gelen deprem sonrası devletimiz 5 yıl mücbir sebep ilan etmişti. Kaldı ki 6 Şubat’ta yaşadığımız depremler 11 ilimizi etkiledi ve etkisi yıllarca sürecek. Ticaretin daha hızlı toparlanabilmesi için mücbir sebep süresinin uzatılması büyük önem arz etmektedir” ifadelerine yer verdi.