ATSO tarafından üyelerin dış ticarete özendirilmesi, mevcut ihracatçıların yeni pazarlar bulması ve ilin ihracatçı sayısı ile ihracatının artırılması amacıyla kurulan “ATSO Akademi” kapsamında eğitimlere başlandı.

Eğitim programı kapsamında ilk olarak Gıda Üreticileri ve Gıda Toptancılarına Özel İhracatta Pazar Araştırması Eğitimi, Tekstil ve Mobilya Sektörüne Özel İhracatta Pazar Araştırma Eğitimi verildi. KOBİ Danışmanı Bülent Yüce tarafından verilen eğitimlerde yurt dışı Pazar araştırması, KOBİ’lerde İşletme Analizi ve Sorun Tespiti, ihracat yapmadaki engeller, KOBİ’ler için ihracat yol haritası, internet Pazar araştırma tekniği ve yurt dışı pazarlarına açılma konularında katılımcılara bilgiler aktarıldı. Ayrıca eğitim sonunda uygulamalı grup çalışması yapıldı.

ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ayabak ile birlikte eğitime katılan ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu; “ATSO Akademi’nin olumlu sonuçlarını alacağımıza inanıyorum. Üyelerimizin bireysel ve kurumsal eğitimi, gelişen ve değişen ticari ve sosyal yapıya uyumuna katkı sağlayacak olan ATSO Akademi projesine iş dünyamızın ilgi göstermesini canı gönülden bekliyoruz. Üyelerimizin ticari faaliyetlerine destek olmak, nitelikli iş alanlarında istihdamı destekleyecek mesleki eğitim programları geliştirmek ve ilimizdeki genç ve kadın girişimcilerin önünü açmak amacıyla kadim başkanımız İrfan Torunoğlu’nun projesi olan ‘ATSO Akademi’yi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitimlere gıda, mobilya ve tekstil sektöründen başladık. İnşallah bunun arkası gelirse diğer sektörlere de adım adım yürüyeceğiz. İhracat ayağımızı mutlaka geliştirmemiz, dünyaya açılmamız lazım. Eğitimimize yoğun katılım sağlayan üyelerimize teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Kaynak : PHA