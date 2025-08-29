Çarşı Projesi Vurgusu



Toplantıda aylık faaliyet raporlarını paylaşan ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, deprem sonrası gündeme gelen Çarşı Projesinin Adıyaman için hayati önemde olduğunu vurguladı. Torunoğlu, 39 meslek odası ve sivil toplum kuruluşu ile birlikte hazırladıkları dosyayı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a ilettiklerini belirtti.



Torunoğlu şunları söyledi:

“Çarşı Projesi’nin iptal edilmeden, planlandığı şekilde hayata geçirilmesini talep ettik. Sayın Bakanımızdan söz aldık. Tekstil sektörünün zorluklarını, inşaatın giderek yavaşladığını ve turizmde yeni bir atılıma ihtiyaç duyulduğunu anlattık. Çarşısız bir turizm hamlesi mümkün değil. Yeni imar planı ve projelerle bu sorunun aşılacağını umuyoruz.”



E-Haciz Tepkisi: “Asrın Dayanışması Gerekli”



Toplantının öne çıkan başlıklarından biri de deprem bölgesinde uygulanan e-haciz oldu. Torunoğlu, son iki haftadır bölgede üyelerin hesaplarına bloke konulduğunu belirterek, işletmelerin toparlanma sürecinin henüz tamamlanmadığını hatırlattı:

“Asrın felaketi denilen bir olayın iki yılda düzelmiş olması mümkün değil. Tekstil sektörü zaten can çekişiyor, şimdi bir de e-hacizlerle mücadele edilirse yatırım ve istihdam yapmak isteyen kimse kalmaz. Sanayicinin borcunu ödemesi elbette gerekir, ancak halen travmayı atlatamamış üyelerimiz var. Yetkililerden asrın felaketine asrın dayanışmasıyla destek olmalarını bekliyoruz.”



Meclis Üyelerinden Görüşler



Toplantıda söz alan meclis üyeleri farklı sektörlerdeki sorunları dile getirdi:



Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, tekstilin zor günler geçirdiğini, Adıyaman’ın tarım ve turizm potansiyeline odaklanması gerektiğini belirterek, Eylül ayında ses getirecek bir tarım ve turizm programı yapılacağını duyurdu.



Fatin Rüştü Bereket, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun TOKİ konutlarının yolları ile ilgili açıklamasında Adıyaman’ın yer almamasına dikkat çekerek, “STK’lar birleşmeli, bu eksiklik giderilmeli” dedi. Ayrıca iklim yasasına ve gıda sektörüne dair uyarılarda bulundu.



Dilvin Şirvan Toprak, tekstil sektöründeki küresel sıkıntılara değinerek, Adıyaman’ın turizme yönelmesi gerektiğini, 2026’da büyük ve sürdürülebilir bir festival düzenlenmesinin önem taşıdığını ifade etti.



Fehmi Çağlayan, işyerleri ve dairelerin satışında “satılamaz” ibaresinin esnetilmesi gerektiğini belirterek, “Satılsın ama borçluysa borcunu ödeyecek şekilde satılsın. Borcuyla devredilsin ki hak sahipleri fayda görsün” dedi. Ayrıca yıllardır aynı bölgelerde faaliyet gösteren kiracılara öncelik tanınmasını talep etti.



Fırat Cem Arslan, tekstil sonrası yeni bir yönelim olarak topraksız tarım modelinin Adıyaman için önemli bir fırsat olabileceğini dile getirdi.



Toplantı, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından dilek ve temenniler bölümünde yapılan katkılarla tamamlandı. Katılımcılar, karşılıklı istişarelerin önemine vurgu yaparak, Adıyaman ekonomisinin canlanması için ortak hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

