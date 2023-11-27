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Atletizmde başarılı sporcular Adıyaman'ı Türkiye yarı finalinde temsil edecekler diyerek yetiştirdikleri sporcuların başarısına dikkat çeken Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,"Atletizm Federasyonu tarafından Gaziantep’te yapılan Bölgesel İl-İlçe Karmaları ve Kurum/Kulüplerarası Kros Ligi 1. Kademe Yarışmalarına katılan sporcularımızdan Münire Güler Ferdi olarak 2, Eylül Beke Ferdi olarak 4 olurken U18 kız takımı 1, U16 erkek takımı 4 ve U14 mix bayrak takımı 2. olarak tamamladı. Ben Türkiye finaline kadar ilimizi başarı ile temsil edecek sporcularımızın madalyalarını alacağına inanıyor, başarılar diliyorum" dedi.

Atletizm takımımız Türkiye yarı finallerinde Adıyaman’ı temsil edeceğini belirten, İl Müdürü Fikret Keleş, 2 Aralık tarihinde Diyarbakır’da yapılacak olan Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazanan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılar diledi.



Kaynak : PHA