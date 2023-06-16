Sıfır Atık Birimi tarafından başlatılan “Atığını Getir Karne Hediyeni Götür” kampanyasıyla çocuklara, çeşitli hediyelerin verildiği kampanya ile hem geri dönüşüm bilinci aşılandı hem de çeşitli hediyeler verildi.

Okulların tatil edilmesiyle kitaplarını ve atıklarını Devteyşti, Ahmet Yesevi ve Şair Nabi Mahallelerinde bulunan Sıfır Atık Market’e götüren çocuklara, çeşitli hediyeler verildi.

Atıklarını getirip karne hediyelerini alan çocuklar, Haliliye Belediyesine ve Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise kampanyanın devam ettiği ve çocukların evlerindeki eski kitap, defter ve atıklarını getirmeleri halinde çeşitli hediyelerin verileceği kaydedildi.

Kaynak : PHA