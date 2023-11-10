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Kahta Kaymakamlığı bahçesinde düzenlene törene Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anma programında Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saat 09.05’te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu.

Törende Atatürk’ün askeri kişiliğini anlatan bir konuşma yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Elvan Saygı, “Bugün 57 yıllık hayatına nice zaferler sığdıran cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 85. yıldönümü, hepimiz bedenen aramızdan ayrılsa da her şeyi ile içimizde yaşayan özgür, medeni ve aydınlık günlerimizin sabırlı mimarı Atatürk’ü anmak için toplandık.

Bizleri bu aydınlık günlere ulaştıran ulu önder Atatürk’ü daha iyi anlayabilmek için onun tarih sahnesine çıkışını ve ilkelerini unutmamak gerekir.

Türk milleti için 10 Kasım, bir matem günü olmaktan çok, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yaşayacak olan Büyük Önder Atatürk’ü anma ve düşüncelerini anlama günüdür. O’nu anarken ve anlamaya çalışırken üzerinde durmamız gereken esas unsurlar Atatürk’ün en büyük eserim dediği cumhuriyete yön veren kurucu ilkelerdir.

Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, devletçilik, halkçılık, inkılapçılık ve laiklik Türkiye Cumhuriyeti’ni var eden asli nitelikler olarak karşımıza çıkmakta, ülkemizin geleceğine ışık tutmaktadırlar. Atatürk’ün egemenliği kayıtsız şartsız millete ait bir yetki olarak gören anlayışı, Türkiye’mizin bugün sahip olduğu demokratik rejim açısından belirleyici bir öneme sahiptir.

Atatürk hiçbir zaman ırk, din, etnik köken esasında tanımlanan millet anlayışlarına itibar etmemiştir. O’nun için millet ayırt edici vasfı, ortak bir tarih ve birlikte yaşama iradesidir. İşte bu yüzden bugün Türkiye, anayasal vatandaşlık zemininde tarih şuuruna ve ortak yaşama iradesine sahip, güçlü ve demokratik bir ülkedir.

Ulusumuzun kurtarıcısı, laik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, eşsiz devlet adamı Atatürk, dün olduğu gibi bundan böyle de yolumuzu aydınlatmaya devam edecek, ilke ve devrimleri ülkemizin geleceğine yön vermeyi sürdürecektir.

Sözlerime son verirken cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnet ve şükran duyguları içerisinde anıyorum” dedi.

Kahta Kaymakamlığı’nda düzenlenen törenin ardından 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı, Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda devam etti.

Programda günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, Atatürk’ün sevdiği ezgiler seslendirildi.

Kaynak : PHA