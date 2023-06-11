Konuyla ilgigli, Atanamayan Uzmanlar Derneği (ATAUZDER) Genel Başkanı Mustafa Gündeşli'nin açıklaması şöyle;

Bizler, 3269 Sayılı Kanun ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde Uzman Çavuş olarak görev yapmış, ailevi, sağlık ve mesleki nedenler sonucunda kendi isteğiyle sözleşme feshi yaparak mesleğinden ayrılan, 657 Sayılı Kanunun ve 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği atanmak isteyen KAHRAMAN Eski Uzman Çavuş’larız. Kanunumuz var, fakat kanunda ki bazı hükümler nedeniyle atamalar Referans ve inisiyatif ile yapılmaktadır. Bu uygulamada ise; referansı olmayan binlerce Eski Uzman Çavuş kamu kurumlarına atanamıyor, hak kaybına uğruyor. Ayrıca bu kanun nedeniyle yaşanan mağduriyet yıllardır sürmektedir, biz ilk değiliz, son da olmayacağız. Çünkü her yıl binlerce Uzman Çavuş çeşitli nedenlerle mesleğinden ayrılmaktadır. Tüm sorunların çözümü için, kamuya referans veya inisiyatif olmadan, DEVLET Aracılığıyla ATAMA İstiyoruz! Bizi Görmezden Gelmeyin Lütfen! Binlerce ailenin bu nedenle yuvası dağıldı, daha fazla yuvalar dağılmasın ve çocukların geleceği kararmasın! İvedi olarak oluşan mağduriyetin giderilmesi ve adaletli atama yapılması önem arz etmektedir...

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