6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde en çok yıkıma neden olan iller arasında yer alan Adıyaman'da Kayalık Mahallesi'nde konteynerde hizmet veren teknik servise gece geç saatlerde şüpheliler klima ve diğer beyaz eşyaları çalarak kaçtılar. Sabah konteynere gelen çalışanlar kapının açık olduğunu fark edince ihbarla olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Polis ekipleri tarafından çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alarak görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Polis ekipleri tarafından 60 saatlik güvenlik kamera incelemesinin ardından şüphelilerin H.K., C.O., M.A. ve M.V., olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda şüpheliler çaldıkları 2 televizyon, 10 klima, 2 adet çamaşır makinesi, 1 bulaşık makinesi, 3 ankastre set, 3 fırınlı ocak ve muhtelif markalarda ev eşyaları ele geçirildi. Ele geçirilenler muhafaza altına alınırken 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sorgulaması tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen C.O., ve M.V., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.A., H.K., ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kaynak : PHA