Yeniden Refah Partisi Adıyaman Belediye Başkan adayı Nazif Atalay, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çanakkale Zaferi'nin bağımsızlık adına geri dönmeyi asla düşünmeyen kahraman askerlerin tarihe attığı en büyük imza olduğunu belirten Atalay, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Türk milleti, Çanakkale'de elde ettiği üstün başarısı ile tüm dünyaya, bağımsızlığı ve vatan toprağı söz konusu olduğunda, karşısında hiçbir gücün duramayacağı mesajını en açık şekilde vermiştir. Çanakkale; şanlı ecdadımızın yedi düvele karşı istiklal ve istikbal mücadelesi verdiği yerdir. Kahraman milletimiz, bütün zorluklara rağmen Çanakkale’de hayâsızca akınlara “dur!” demiştir. Bugün bize düşen, Çanakkale ruhunu iyi anlamak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Şehitlerimizin canları pahasına bize emanet bıraktıkları yüce değerleri yaşamak ve yaşatmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünde, tüm imkansızlıklara rağmen geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, aziz şehitlerimizive bu uğurda mücadele veren kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Yüce Rabbimiz, hak, hakikat ve istikametin temsilcisi olan devletimizi payidar; gariplerin, ve mazlumların umudu olan milletimizi bahtiyar eylesin”



Kaynak : PHA