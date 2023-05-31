Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerin başında gelen Adıyaman’ da yıkımın sebebiyet verdiği su arızalarını gidermek için Adıyaman Belediyesi ekipleri büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyor.

Deprem sonrasında oluşan ağır hasarlı binaların yıkımı esnasında, özellikle iş makinelerinin ana su hatlarında oluşturduğu patlamalar ve arızalardan kaynaklı vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için ekipler sahada 7/24 hız kesmeden çalışıyor. Deprem sonrası ayda yaklaşık 3000’ e yakın su arıza talebini çözüme ulaştıran Adıyaman Belediyesi şehrin geneline temiz ve sağlıklı su verebilmek adına faaliyetlere devam ediyor.

ASKİM personelleri depremin ardından ilimizi hızlı bir şekilde canlı ve güzel günlerine kavuşturmayı hedefliyor.



Kaynak : PHA