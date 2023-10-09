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Adıyaman’da depremin ardından vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için kurulan toplu yaşam alanlarındaki yollarda trafiğin; güvenli ve düzenli bir biçimde akışını sağlamak, konteyner kent alanlarında yol düzenini oluşturmak amacıyla Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından asfaltlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Adıyaman Otogarı yanında bulunan K-6 Konteyner Kent’te asfaltlama çalışmalarını tamamlayan Adıyaman Belediyesi ekipleri, vatandaşların daha konforlu bir yaşam sürmeleri için özveriyle çalışıyor.

Toplu yaşam alanlarında kalan vatandaşlar da yolların düzenlenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ a ve yetkililere teşekkürlerini ilettiler.





Kaynak : PHA