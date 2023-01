Aşevinden yemek almaya gelenler halk ekmekten memnun olduklarını dile getirdiler.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Halk Ekmek Fabrikasında üretilen ekmekler Aşevi’ndeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Her gün 100 bin ekmek üretiminin yapıldığı Halk Ekmek Fabrikasından çıkan sıcak ekmeklerden 3 bin tanesi aşevine gönderiliyor.

Her gün yaklaşık 1200 ailenin yemek ihtiyacının giderildiği aşevinden yemek almaya gelen vatandaşlar Halk ekmekten memnun olduklarını dile getirdi.

Her zaman ihtiyaç sahibi ailelere destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 32 yıldır kentte hizmet veren Şanlıurfa Aşevi Derneğini ziyaret etti. Aşevi Derneği sorumlusu Ali Topal ile birlikte yemek yapılan alanları gezen Başkan Beyazgül, vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Aşevinden yemek almaya gelen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Beyazgül, her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yanında yer aldıklarını söyledi. Vatandaşların yoğun sevgisi ile karşılanan Başkan Beyazgül’e teşekkür eden kadınlar, ‘’halk ekmek çok güzel, aş evinde halk ekmeğin dağıtılmasından mutlu olduk. Sıcak ve taze ekmek yiyoruz’’ diyerek halk ekmeğe olan memnuniyetlerini dile getirdiler.

100 bin ekmekle seri üretime başlayan Halk Ekmek Fabrikasından üretilen ekmeklerden vatandaşların memnun olmalarının kendilerini mutlu ettiğini anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’32 yıldır burada verilen hizmeti takdir etmemek mümkün değil, yaptığımız ev ziyaretlerinde aş evi olmazsa birçok eve yemek gitmeyecek ve o insanlar aç uyuyacak. Komşusu açken tok yatanlar bizden değildir, bu vebal altından bizleri kaldıran bir aş ocağı burası ve bu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Halk ekmeğini kurduk. Halk ekmeği halkımızın emrinde, daha önce de buraya ekmek yardımı yapıyorduk. Artık Halk ekmek fabrikasından çıkan ekmeklerimizi buraya gönderiyoruz. Ne kadar ekmeğe ihtiyaçları varsa halk ekmekten kendilerine göndereceğiz ve göndermeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımız ekmeklerimizi çok beğeniyorlar. Çok hoşlarına gidiyor ve bu da bizleri çok memnun ediyor. İhtiyaç sahibi ailelere hizmet etmek bir ibadettir ve buradaki bir insanın evine sıcak ekmek götürmesine vesile olmak önemli bir duadır, bir sevaptır, Allah yanında makbul bir ibadettir. Buradaki insanlar gerçekten ihtiyaç sahibi insanlar ama gönülleri zengin insanlardır. Bir belediye başkanı olarak yapacağımız iş bunlara biz destek olacağız. Böyle hep birlikte hareket edeceğiz ki ihtiyaç içerisinde kalmasınlar. Evlerinde sobaları yansın, evlerinde odunları olsun evlerinde sıcak yemekleri olsun. Aç ve açıkta kalmasınlar bunun için hep birlikte çalışmak zorundayız. Bu kısacık dünyada bu insanlara yapacağımız iyilik elbette ki çok makbul olacaktır’’ dedi.

32 yıldır Şanlıurfa Aş Evi Derneğinde sıcak yemek çıkardıklarını anlatan Aş Evi Sorumlusu Ali Topal ise ‘’32 yıldır aşevimizde sıcak yemek çıkarıyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül, bu güne kadar yardımcı olmuş ve olmaya da devam ediyor. Halk ekmek fabrikasından bize 3 bin ekmek gönderiliyor. Bundan dolayı Başkanımıza teşekkür ediyorum. Halk ekmek fabrikasından gelen ekmekler çok kaliteli ve buradan yemek alan vatandaşlarımızın tamamı halk ekmekten memnunlar’’ diye konuştu.