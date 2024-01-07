Sabahın ilk ışıklarıyla 3 çeşit sıcak yemek ve Ekmek Üretim Tesisinden çıkan ekmekler, hanelere dağıtılıyor.

Belediye Başkan Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla çalışmalarını titizlikle sürdüren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor.

"Dayanışmanın ve Paylaşmanın Kalbi” sloganıyla yürüttüğü Sosyal Market, Giyim Market, Glutensiz Ekmek Fırını, Evde Bakım Hizmeti ve çeşitli yardımlarla vatandaşların gönüllerine dokunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Aşevi hizmetiyle de sıcak yemekleri ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırıyor. Günlük sıcak yemek dağıtımından faydalanmak isteyen vatandaşların başvurularının ardından komisyonca tespiti yapılan hanelere, yılın 365 günü sıcak yemek dağıtılıyor. Günlük 3 çeşit yemeğin kapı kapı ulaştırıldığı Aşevi hizmetinden 4 bin 197 vatandaş faydalanıyor.

Aşevi hizmetinden faydalanan 4 bin 17 vatandaşın hanesine ulaştırılan sıcak yemeklerin yanında teslim edilen ekmeklerin üretimi ise Belediye bünyesinde sürdürülüyor. Belediye Başkan Mehmet Canpolat’ın üretimi desteklemesiyle hayata geçirilen Ekmek Üretim Tesisinde günlük 6 bin ekmeğin üretimi devam ediyor. Ekipler tarafından sefer taslarına konulan yemekler eşliğinde hanelere ulaştırılan hizmet, vatandaşlardan takdir topluyor. Sıcak yemeğin sofralardan eksilmediği Aşevi hizmetinden yararlanan vatandaşlar, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve ekiplere hayır dualarıyla teşekkür ediyor.

Haliliye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise; hanelere ulaştırılan hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların 444 22 63 numaralı İletişim Merkezi aracılığıyla detaylı bilgi alabilecekleri kaydedildi.



Kaynak : PHA