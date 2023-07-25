TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Atike Rüveyda Şimşek, 6 Şubatta yaşanan depremde ailesiyle yaşadığı evde enkaz altında kalarak yaralandı. Uzun süre hastanede tedavi gören Şimşek, hastanede zorlu şartlarda sınava çalıştı. 17-18 Haziran tarihinde yapılan Yükseköğretim Kurumu Sınavında (YKS) yaşadığı zorluklara rağmen büyük bir başarı göstererek Sayısalda Türkiye 690’ıncısı, Ek Puanlar ile Türkiye 1’incisi oldu.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Atike Rüveyda Şimşek'i okulunda ziyaret ederek gösterdiği başarıdan dolayı tebrik etti.

Okulda ailesi ve öğretmenleriyle görüşen Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı: "Depremde ailesiyle birlikte enkaz altında kalan ve uzun süre tedavi gördüğü hastanede pes etmeyerek çalışmalarına devam eden TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencimiz Atike Rüveyda Şimşek, Yükseköğretim Kurumu Sınavında sayısalda Türkiye 690’ıncısı olarak öğrencilerimize hem umut hem de örnek oldu. Öğrencimizi okulunda ziyaret ederek başarısından dolayı tebrik ettik. Kızımızın başarısında emeği geçen başta ailesi olmak üzere tüm öğretmenlerine teşekkür ederim."ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA