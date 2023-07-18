Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, yaz okulları kapsamında Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Yaz Okulu"nu ziyaret etti.

Yaz okulları, öğrencilere tatil dönemlerinde eğitim ve öğretim faaliyetleriyle dolu fırsatlar sunarak, onların yeteneklerini geliştirmeye ve yeni bilgiler edinmelerine yardımcı olmaktadır. Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi de bu amaç doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Bilim Sanat Merkezimizce “Yaz Okulu” kapsamında düzenlenen atölye çalışmalarına katılan öğrencilerle bir araya gelerek hasbihal etti. Atölye çalışmalarını yürüten öğretmenlerden atölye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yaz okulunun, öğrencilerin yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmelerine yardımcı olduğunu belirten Ramazan Aşcı,"Deprem sonrası öğrencilerimize psiko-sosyal açıdan destek olmak, öğrencilerimizin öğrenmeye olan ilgisini canlı tutmak, akademik başarılarına destek olmak ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için Bilim ve Sanat Merkezimizde (BİLSEM) düzenlediğimiz "yaz okulları"mıza katılan öğrencilerimizi ziyaret ettik. Atölye çalışmalarına eşlik ederek eğlencelerine ortak olduk. öğrencilere verimli bir öğrenme ortamı sunmak için ellerinden gelen çabayı gösteren idareci ve öğrencilerimize teşekkür ederim."ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA