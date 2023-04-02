Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde en çok yıkımın yaşandığı iller arasında yer alan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Fatih Mahallesi Günaydın Caddesi’nde 6 katlı binada asansörle inmek isteyen 2 kadın durmasıyla mahsur kaldı. Asansörde mahsur kalan kadınların ihbarıyla olay yerine sağlık görevlileri ile itfaiye erleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri önlem alırken Gölbaşı Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından 20 dakika süren müdahalenin ardından kadınlar çıkartıldı. Hazırda bekletilen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde kadınların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kurtarılan kadınlar itfaiye erlerine teşekkür ettiler.



Kaynak : PHA