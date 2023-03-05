Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün saat 15.00 sıralarında Yusufeli ilçesine bağlı Yaylalar Köyü'nün Olgunlar Mahallesi mevkiinde 9 kişi doğa yürüyüşü yaptığı esnada çığ düştü.

Gruptakilerden 5'inin çığ altında kaldığı belirtilen Valilik açıklamasında, "Çığ altında kalan vatandaşlarımızdan 2'si vefat etmiş, 3'ü ise yaralı olarak çıkarılmıştır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Malatya’da arama kurtarma çalışmalarına katılarak enkazlardan çok sayıda kişiyi kurtaran Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Antrenörü Mustafa Tekin ve Dağ Kayağı Antrenörü Necmi Can Öztoprak Artvin'de çığ düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

https://twitter.com/yusufelibel08/status/1632069494498631683

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, meydana gelen çığ olayında yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri Yusufeli Devlet Hastanesi’nde ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.