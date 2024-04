Avrupa başta olmak üzere, dünya ülkelerinde, kriz dönemlerinde bile et fiyatları yılda tek haneli rakamlarda artarken Türkiye’de yüzde 100'lük bir artış görülmekte.

Adıyaman'da baba mesleğini devam ettirdiğini belirten kasap ustası Mehmet Reşber yaptığı açıklamada, “Artan kırmızı et fiyatları sonrası müşterilerimiz tavuk tüketimine yönelmeye başladı fakat tavuk fiyatlarının da kırmızı et fiyatlarından geri kalır bir yanı yok. Son 4-5 aydır kırmızı ete gelen zamların yanı sıra beyaz et grubunda da fiyat artışları yaşanıyor. Adıyaman geneli üzerine konuşacak olursak şehir olarak depremin etkisinden çıkamamış ekonomik sıkıntılarla ve her gün artan fiyatlarla boğuşurken tüketiciler bırakın ürün almayı fiyat sormaya korkar oldular. Üretim desteklemediği sürece et fiyatlarındaki artışlar da her geçen gün devam edecek. Bizler üreticiler suçlu kabahatli demiyoruz. Maliyetlerin yüksek olduğu zaten ortada olan ve gözle görülür bir durum. Hükümet gerek çiftçiyi gerek besiciyi çıkaracağı destek paketleri ile desteklemeli. Ancak o zaman et fiyatlarında düşüş yaşanır." şeklinde konuştu.

Son üç ayda kırmızı et grubunda yaklaşık olarak %40 üzerinde bir fiyat artışı yaşanırken beyaz et grubunda da durum aynı. Kurban bayramı öncesi fiyatların yukarı yönlü hareketli olacağı tahmin edilmektedir.



Kaynak : PHA