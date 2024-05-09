Halk sağlığını korumayı amaçlayan Adıyaman Belediyesi, bu kapsamda mevzuatlara aykırı işletmeler hakkında işlem başlattı. Denetimlerin artarak süreceği öğrenildi. Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, ortak yürüttükleri çalışmayla kent merkezinde ve konteyner kentlerde faaliyet gösteren market ve fırınları denetledi. Vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Zabıta Müdürlüğü ve Gıda ve Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, market denetimleri sırasında titizlikle hareket ettiklerini vurguladı. Gerçekleştirilen denetimlerde hijyen, ürünlerin son tüketim tarihleri, fahiş fiyatlar ile fiyat etiketlerinin doğruluğu gibi durumların göz önünde bulundurulduğu ifade edildi. Denetlenen işletmeler uyarılarak mevzuata uygun faaliyet göstermeyen işletmeler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

Adıyaman Belediyesi ekipleri ayrıca il genelinde faaliyet gösteren matador ve fırınları da denetledi. Yaygın kullanımları ile bilinen fırınlarda hijyen ve gramaj kontrolünün ağırlıklı olduğu denetimlerde, ekipler işyerlerinin temizlik kurallarına uyup uymadıklarına dikkat etti. Bazı fırınlara uyarıda bulunulduğu öğrenilirken mevzuata aykırı faaliyet gösteren işyerlerine ise yasal işlem uygulandı. Belediye ekiplerinden edinilen bilgiye göre vatandaşların sağlığı için gerçekleştirilen denetimler, sıklıkla sürdürülecek.

Kaynak : PHA