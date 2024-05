Yazılı ve uygulamalı sınavların ardından itfaiye erleri, 4 ay süren eğitim sürecini tamamladı. Ata Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen programla, sınavlardaki toplam başarı derecelerine göre 50 itfaiye eri görev yeri tercihi yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, İtfaiye Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu, şube müdürleri ve ailelerin katıldığı programda, konuşmaların ardından itfaiye erlerinin 4 aylık eğitimlerinden kesitler izlendi. Ardından itfaiye erleri, alanda kurulan parkurlarda çeşitli kaza senaryolarında kurtarma tatbikatları yaptı. Grup amirliklerindeki ihtiyaçlar doğrultusunda ve alınan puanlara göre yapılan yerleştirmeye göre de Merkez’de 32, Tarsus’ta 8, Anamur’da 6 ve Mut’ta 4 kişi görevlendirildi.

Tok: “Tamamen şeffaf ve liyakata uygun olarak personel alındı”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, alımı yapılan 50 itfaiye erinin eğitimlerini tamamlayarak göreve başladıklarını ifade etti. Personel alımının tamamen şeffaf ve liyakata uygun olarak yapıldığını kaydeden Tok, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde Ata Eğitim Merkezi’ni kurduktan sonra, uygulamalı eğitimler tüm personelimize verilmeye başlandı. Personelimiz ilk yardım, kuleden indirme, yaralı kişiyi yüksek yerden indirme, yüksek yere çıkma ve yangına müdahale yaptılar. Geçen sene de 100 memur almıştık. Toplam 150 personelin 106’sı, burada gördüğünüz tüm eğitimin hepsini yapabilecek düzeyde. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ni daha da kuvvetlendirdik. Olaylara çok seri ve uygun bir şekilde müdahale edecek düzeye geldiler. Bu eğitimler düzenli olarak devam edecek” dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na, 133 itfaiye eri 60 zabıta memuru alımı için 2. kez yazı yazdıklarını ve onay beklediklerini de sözlerine ekleyen Tok, “Talep ettiğimiz memurları da alırsak, onların eğitimlerini de vereceğiz. Mersin’deki tüm yangınlarda, arama-kurtarmalarda, geçen sene yaşadığımız gibi büyük afet olaylarında, güçlü bir Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi olacak. Evet şu anda da güçlüyüz, ama daha da güçlenmek istiyoruz” diye konuştu.

Tuğluoğlu: “Halkımızın malını, canını kurtaran teşkilat olarak görevimize devam edeceğiz”

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Fuat Tuğluoğlu, ilk yapılan alımlarda itfaiye erlerini direkt göreve başlattıklarını ve bu süreçte eğitimlere devam ettiklerini, son alımlarda ise 4 aylık eğitim sonrası göreve başlattıklarını ifade etti. Tuğluoğlu, Başkan Vahap Seçer’in itfaiye teşkilatının gerek personel gerek araç ve malzeme ihtiyacı konusunda hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek, “Ata Eğitim Merkezi’ni de Sayın Başkanımızın sayesinde Mersinimize kazandırdık. Umarım burada hem kendi itfaiyeci arkadaşlarımızı eğiteceğiz, hem de diğer kurum ve kuruluşlardan gelen talepleri karşılayacağız” dedi. Programda itfaiye erlerine de seslenen Tuğluoğlu, “Bileğinizin hakkıyla, Türkiye’nin en liyakatli sınavını geçerek geldiniz ve 4 ay eğitim aldıktan sonra kadroya katılacaksınız. Biz sizi Mersin’in 30-35 yılına hizmet edecek personel olarak görüyoruz. Zaten iyi olduğunuz için buradasınız. Mersin’e en iyi hizmet personeli kazandırdığımıza inanıyoruz. Bizim inanmamızdan öte, sizin bunu hareketlerinizde, faaliyetlerinizde veya girdiğiniz olaylarda göstermeniz gerekecek. O yüzden size güvenimiz ve inancımız tam. Her zaman halkımızın malını, canını kurtaran teşkilat olarak görevimize devam edeceğiz. Biz her zaman Mersin halkının yanında olacağız” diye konuştu.

Mersin’in yeni itfaiye erleri görevlerine hazır

İtfaiye Eri Emirhan Yücel, itfaiye eri alımı için Ordu’dan geldiğini ve çok başarılı bir sınav süreci geçirdiğini anlatarak, Tarsus’ta görev yapacağını söyledi. Yücel, “Buraya geldiğim zaman korkularım vardı, ama alımın çok şeffaf ve liyakatli bir şekilde olacağını gördüm. Sınava ve ardından parkura girdik. Herkesin fiziki yeteneklerini ölçtüler. Sonra bu puanları harmanlayıp, liyakatli bir şekilde bizi buraya aldılar. 4 aylık eğitim sürecimiz oldu ve güzel bir mezuniyetle de eğitimimiz bitti. Yangın söndürme, yüksekten iniş, araç içinden kurtarma ve araç altındaki yaralıyı çıkartma gibi parkurlarla, gelen velilerimize ve konuklarımıza bunu gösterdik” dedi. Son alımda kazanan tek kadın itfaiye eri Eda Avşar, “6 yıldan beri mülakatla uğraştım ve mülakatlarda hep elendim. Bu alımın şeffaflığından dolayı Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ederim. Her şey göz önündeydi. Burada çalışma arkadaşlarımız, ekip amirlerimiz çok iyiydi, çok şeffaf davrandılar. Herkes eşit bir şekilde parkur denedi. 15 Ocak’ta sınavı kazandık ve 4 aylık bir eğitim sürecimiz oldu. Çok güzel bir eğitimdi” dedi. Merkezde görev yapacak olan itfaiye eri Veysel Çelik, “İtfaiye olarak her türlü senaryoyu burada zaten gördük. Arama kurtarma, yangın, deprem, doğal afetlerde görev yapıyoruz. Bana göre Türkiye’nin en liyakatlı alımı yapıldı. Çünkü yazılı sınav ve uygulamalı sınav var. Mersin’i seviyoruz ve burada görev yapmaya hazırız. Belki 30-40 sene burada gururla görev yapacağız” ifadelerine yer verdi.

Aileler, çocuklarının mezuniyetini gururla izlediler

Oğlu Yusuf Tunçok’un mezuniyeti için İstanbul’dan gelen Cihangir Tunçok, oğlunun alım sürecinin çok adil olduğunu belirterek, “Birebir yanında değildik, ama başarılı olduğuna inanıyoruz. Yalnız kendi çocuğumuzla değil, buradaki bütün arkadaşlarla gurur duyduk. Alımın kesinlikle şeffaf olduğunu ben kendi çocuğumdan biliyorum” dedi.

Yeğeni Oğuzhan Yörük için geldiğini belirten Bülent Seymen ise, “Eğitim süreçleri çok iyiydi. Daha çok ilk yardım ve can kurtarma üzerine eğitimleri vardı. Bugün de eğitim alanında gördük. Umarım vatana millete hayırlı birer insan olarak devam ederler. Sınavın şeffaf ve adil olduğunu düşünüyorum. Çünkü seçmelerde yeğenime destek olmak için ben de buradaydım” diye konuştu

