Adıyaman Merkez, Örenli ve İndere mevkilerindeki toplu konut şantiyeleri, Adıyaman Belediyesi İtfaiye ekibi, AFAD Müdürlüğü arama kurtarma ekibi ve 112 Acil Çağrı Merkezi kalite birimleri tarafından ziyaret edilerek, şantiyelerde işçilerin konakladığı alanlar ile işçilerin kullandığı sosyal tesislerde alınan yangın önlemleri incelendi.

Şantiye alanında görülen eksiklik ve aksaklıklar şantiye yetkilileri ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına anlatılarak yangın tüpleri ve duman sensörü eksik olan yüklenici firmalara gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Kaynak : PHA