Alınan bilgiye göre olay, dün Cendere Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Süleyman Gerez (17) ve Kadir Aluç serinlemek için Kahta Çayı'na girdi. Süleyman Gezer, suda bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşı Kadir Aluç ise çayın ortasında bulunan kayanın üzerine çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri kayalıklarda mahsur kalan ve suya girmeye korkan Kadir Aluç’u kurtarmak için seferber oldu. Şahsın bulunduğu kayaya yüzerek giden itfaiye görevlisi, Kadir Aluç’un beline halat bağladı. Halat ile birlikte suya atlayan Kadir Aluç, halat ile çekilerek sudan çıkarıldı. Kadir Aluç’un kurtarıldığı yerde dalgıç ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu Süleyman Gezer’in cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak : PHA