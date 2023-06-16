Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi, Adıyaman Yeşilay spor Kulübü tarafından depremde hayatını kaybeden Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi Başkanı Arif Efkan Ketenci anısına düzenlenen futbol turnuvası düzenledi.

Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi tarafından düzenlenen Arif Efkan Ketenci Futbol Turnuvası Adıyaman Yeşilay spor Kulübü başkanı Bahattin Tunç ve Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi yönetim kurulu üyeleri Bülent Kutlu ve İkbal Yetiş santra vuruşu ile başladı.

Turnuvanın ilk maçlarında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Adıyaman Yeşilay Spor Kulübü ile 112 Çağrı Merkezi - Milli Eğitim Müdürlüğü arasında oynandı.



Kaynak : PHA