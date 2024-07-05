Yılmaz Aydın, işletmelerini şubeleştirmek ve kaliteyi bozmadan büyümek istediklerini belirtirken, Adıyaman'daki yüksek kira sorununa dikkat çekiyor. Aydın, esnafın bu sorunla mücadele ederken desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.

Yılmaz Aydın özellikle kaburga ve bonfile gibi spesiyal lezzetleriyle ve klasik Menü 1 burgerleriyle müşterilerin favorisi olmayı sürdürdüklerini belirterek;

“Markamı kendim kurdum, By Jack Burger ismiyle 2017 yılında kurduk. İki farklı markamız var, birisi kahve kısmında, birisi de burger kısmında. By Jack Burger ve kahve dükkânı ismiyle işletmemize devam ediyoruz. Adıyaman'da kurduk. Birçok defasında şubeleşmek istedik fakat işte bir dönem pandemi başladı. Sonrasında artan fiyatlar, sonrasında da deprem oldu maalesef. Bu sebeple kaldık. Önceki yerimiz Bulvar'da güzel bir lokasyondaydı, 300 metrekare bir işletmemiz vardı. Fakat maalesef depremle beraber yıkılmış oldu. Herkes gibi biz de etkilendik ama işte bir şekilde hayata tutunmaya çalıştık. Çok şükür tekrardan başladık yani. Bir konteyner dükkânda hizmet veriyoruz.

“Amacımız İnsanlara Kaliteyi Sunmak”

Yılmaz Aydın insanlara ürün satıp para kazanmanın değil kaliteli işler yaparak para kazanmanın önemli olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi;

“Herkes için bir ürün yaptık orada. Mesela spesiyal ürünlerimiz var; kaburga, bonfile gibi, kavurma gibi spesiyal ürünler var. Bir de klasik olan menü 1 dediğimiz bir burgerimiz var. Halkın en çok tercih ettiği menü 1 oluyor, sonrasında kaburga oluyor. Fakat benim tercih ettiğim bonfile daha lezzetli evet. Tabi bu bizim kendimize özel bir tarif diye bunu çok fazla veremeyeceğim. Standart şeyleri kullanıyoruz. Baharatları kullanıyoruz. Fakat galiba bir de el lezzetimiz var. Öyle diyelim yani. Şimdi bir iş yapıyorsanız bunu kaliteli yapmanız gerekiyor. İnsanlara sırf bir ürün satıp da para kazanmak için yapmıyoruz İnsanlara kaliteli bir ürün satarak para kazanmak istiyoruz. Amacımız bu. Yani sıralayacak olursak... Menü bir klasik olan herhalde onu deneyimlemek istiyorlar. Sonrasında kaburga sonrasında da bonfile geliyor. Yani kalitemizi bozmadan hani böyle ciddi anlamda şubeleşmek değil de kaliteyi bozmadan şubeleşmek istiyoruz. Planımız bu. Zaten bununla alakalı çalışmalarımızı başlattık. Şunu söyleyebilirim bir esnaf olarak Adıyaman'da ciddi bir işletme sorunu var, ciddi bir kira sorunu var. işletmeler ciddi bir yerde eğer kiralamak isterlerse çok yüksek paralar ödemek zorunda kalıyorlar. Bunun bir şekilde tolere edilmesi gerekiyor. Yani bu fiyatlar deprem öncesinde de yüksekti belki ama şu an çok çok yüksek. Ve şu an insanlar Adıyaman'da ciddi kayıp yaşadılar. Yani hem insanlarımızı kaybettik hem de buradan göç eden insanlarımız oldu. Dolayısıyla memlekette zaten bir azlık var. Hani bir de bu kira olarak yüksek miktarda geri dönünce esnaf için ciddi bir sorun. Bence bunun düşünülmesi lazım”.

Kaynak : PHA