Tut ilçesinde, salı gecesi başlayan şiddetli yağmurla birlikte Ömerovası Deresi taştı. Reşadiye Mahallesinde Tekdal ve Sarıkaya ailesinin dere kenarındaki bahçeye yerleştirdikleri konteyner, taşkınla birlikte oluşan sel sularına kapıldı. Konteynerde kalan 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, kaybolan Selma Sarıkaya ile kızı Emine Sarıkaya'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Hemşire olan 2 aylık hamile olan Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'a ise ulaşılamadı. Ekipler, kayıp anne ve kızının bulunması için çarşamba günü sabah saatlerinde başlattığı arama çalışmalarından şu ana kadar sonuç alınamadı. Bu sabah saatlerinde aralarında dalgıç polislerin de bulunduğu 160 kişilik ekip, 25 kilometrelik alanda yeniden arama çalışması başlattı. Dere yatağı kenarı ve sel sularının çekilmesiyle oluşan balçık alanlarda eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramalarda henüz sonuç alınamadı.

Kaynak : PHA