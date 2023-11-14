Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi Mutenâ'nın Genel Yayın Yönetmeni yazar ve şair Murat Kayış ile Kuytu Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni yazar ve şair Barış Çelimli Ankara'da toplumcu gerçekçi bir performans sergiledi.

Ankara Kızılay Bahar Bar'da düzenlenen programda Kayış ve Çelimli kitaplarını imzaladı. Yoğun ktılımın yaşandığı imza etkinliği sonrası santaçılar şiir ve türkü dinletisi sundu.

Sanatın birleştirici gücüne vurgu yapılan etkinlikte konukların yoğun ilgisi, programın akışının formatının üstüne çıkarttı. Keyifli bir günün tarihe hatıra olarak bırakıldığı

gecede topluma bağımlılığın, hürriyet sevdasının, barışın tüm dünyaya hakim olması gerektiğini vurgulayan şiirler ve türküler okundu.

Kaynak : PHA