Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde yürütülen ANKA 3.0 Çocuk Destek Programı kapsamında düzenlenen uygulayıcı eğitimler tamamlandı.

Çocuk bakım kuruluşlarında görev yapan meslek elemanlarının bilgi ve becerilerini artırmayı hedefleyen eğitim programının başarıyla sona erdiği bildirildi.

Program, İl Müdürü Mesut Polat'ın kapanış konuşmasıyla tamamlanırken, eğitimlere katılan personele katılım belgeleri verildi. Eğitimi gerçekleştiren uzmanlara ise teşekkür belgeleri takdim edildi. Müdür Polat, programın çocuklara sunulan hizmetlerin niteliğini artırmaya katkı sağlamasının hedeflendiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.