Şehitlik ziyaretine Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Doç.Dr. Resul Kurt, Doç.Dr. İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, Askeri Erkan ve şehit yakınları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şehitlik ziyaretinde yapılan duanın ardından Adıyaman Valisi Osman Varol ve protokol üyeleri şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Duygulu anların yaşandığı şehitlikte bazı mezarların yanında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua eden şehit yakınlarıyla sohbet eden Vali Osman Varol, deprem şehitliğinde bulunan ailelerinin bayramını kutlayarak bir taleplerinin olup, olmadıklarını sordu.

"Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz"

Tatil boyunca nöbetçi ekipler teyakkuz halinde olacağını aktaran Başkan Tutdere,"Biz hem şehitliğimiz hem de deprem şehitliğimizi ziyarette bulunduk. Buradaki vatandaşlarımıza tekrar taziyelerimizi ilettik. Tabii her şehitliğe geldiğimizde gerçekten 6 Şubat'ta tekrar yaşıyoruz. Çok büyük bir yıkımın yaşandığı için büyük şehit, çok sayıda şehidimizin olduğu bir ortamda biz de vatandaşlarımızın rahat etmeleri için bu bayramı hem şehitliklerde hem kent genelinde huzur içerisinde geçirmeleri için her türlü tedbiri aldık. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Nöbetçi ekiplerimiz teyakkuz halinde olacak. Tatil boyunca bütün ekiplerimiz halkımıza hizmet edecek. Biz de sahada olacağız. Biz tabii ki; bu şehitlik bölgesinde önümüzdeki kısa süre içerisinde bir düzenleme de yapacağız ve burada huzur içerisinde şehitlerimizin rahat etmeleri için burada bir şehitlikte de düzenleme yapacağız. "dedi.

"Kardeşlik içerisinde bu zor günleri atlatacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile yaptığı görüşme sonrası depremde hayatını kaybeden şehitlerin isimlerini yaşatma adına Kent Meydan'ında anıt yapılması yönünde mutabakata vardıklarını aktaran Başkan Tutdere,"Ben bir kez daha anıtta dün aslında çevre şehircilik iklim değişikliği bakanlığımız da Adıyaman'daydı. Onunla yapmış olduğumuz toplantıda da özellikle ben bütün şehitlerimizin isimlerini sonsuza kadar yaşatmak adına kent meydanında bir anıt yapılmasının olmazsa olmazımız olduğunu ileri sürdüm. Sayın Bakanımız da bu konuya olumlu baktı. İnşallah o kent meydanı projesinin tasarımında bütün şehitlerimizin isimlerini yaşatacak bir anıt da yapacağız ve onları sonsuza kadar yaşatacağız. Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, ailelerine sabır diliyoruz, mekânları cennet olsun. Birlik beraberlik içerisinde kardeşlik içerisinde bu zor günleri atlatacağız. Ben bir kez daha sizin aracılığınızla tüm hemşerilerimin, tüm İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı'nı da kutluyorum. Bayramın birliğimize kardeşliğimize de vesile olmasını diliyorum. Kıymetli basın mensubu arkadaşlarımın da bayramını kutluyorum."şeklinde konutşu.

Kaynak : PHA