Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı ve Anavatan Partisi’nin kurucusu Turgut Özal’ın vefatının 31. yılında bir anma mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'den Turgut Özal’ı Anma Mesajı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı ve Anavatan Partisi’nin kurucusu Turgut Özal’ın vefatının 31. yılı dolayısıyla mesaj yayımlayan Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Özal’ın Türk siyasetine ve Türkiye’nin modernleşmesine katkılarını övgüyle anlattı. Genel Başkan Çelebi, onun "Büyük Türkiye" vizyonunun bugün de yol gösterici olduğunu vurguladı.

"Turgut Özal, sadece bir siyasetçi değil, aynı zamanda bir devlet adamı ve bir vizyonerdi" diyen Çelebi, "Onun ekonomiden dış politikaya kadar pek çok alanda yaptığı yenilikler, Türkiye’nin dünyada saygın bir konuma gelmesinde büyük rol oynamıştır. Özal’ın liderliği, Türkiye’nin karşılaştığı birçok zorluğu aşmasında ve ‘Büyük Türkiye’ idealinin peşinden gitmesinde kritik bir öneme sahiptir." dedi. Çelebi, Turgut Özal’ın halkla iç içe, samimi bir siyaset anlayışı benimsediğini ve bu yaklaşımıyla Türk halkının gönlünde taht kurduğunu söyledi.