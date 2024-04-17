Marketing Türkiye yaptığı ankette Türkiye’nin en eğlenceli kadınını seçti. Gülse Birsel ve Demet Evgar’ın arkasından gelen Yıldız Tilbe listeye giren tek kadın şarkıcı oldu.İSTANBUL (İGFA) - Marketing Türkiye tarafından düzenlenen ‘Türkiye’nin eğlence haritası’ araştırmasının sonuçları açıklandı. Katılımcılar Türkiye’nin en eğlenceli kadını olarak Gülse Birsel’i seçti. Birsel’in ardından Demet Evgar ve Yıldız Tilbe geldi. Türk popunun dev ismi Yıldız Tilbe listede tek kadın şarkıcı olarak yer aldı.

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Yıldız Tilbe önceki akşam kış sezonu boyunca her salı akşamı konser verdiği, İstanbul Maslak’taki Cahide Palazzo’da sahne aldı. Her hafta olduğu gibi yine günler öncesinden rezervasyonları dolduran Yıldız Tilbe dünden bugüne hit olmuş şarkılarını söylerken kendi coştuğu gibi kendisini dinlemeye gelenleri de coşturdu.