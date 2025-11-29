'Yıllarca OSB yapılanmaları içerisinde görev alan bir milletvekilinin kanunun bağlayıcı hükümlerini yok sayan ifadelerle' kamuoyuna seslenmesini 'üzücü ve şaşırtıcı' olarak nitelendiren Alsan, açıklamasında hukukun, siyasetten ve popülist yaklaşımlardan üstün olduğunu vurguladı.

'Devlet Temennilerle Değil, Yasalarla Yönetilir'

İl Başkanı Alsan, açıklamasında Organize Sanayi Bölgelerinin yönetim süreçlerinin kişisel beyanlara veya siyasi telkinlere göre değil, yürürlükteki mevzuata bağlı olarak yürütüldüğünü belirtti.

Alsan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Bizler siyaset yaparken popülizme değil hakikate; algıya değil hukuka yaslanırız. Devletin işleyişinde keyfiyet değil kanun, kişisel kanaatler değil mevzuat esastır. OSB yönetimleri masa başı planlarla değil, kanunun çizdiği sınırlar içinde şekillenir.'

Milletvekili Hüseyin Özhan'ın açıklamalarına atıfta bulunan Alsan, 'Kanun dururken siz bu sözleri neye dayanarak söylüyorsunuz Sayın Vekil?' ifadeleriyle eleştiride bulundu.

İl Başkanı Alsan: 'Kamuoyunun Doğru Bilgilendirilmesi İçin Kanun Maddesini Açıklıyoruz'

Anahtar Parti İl Başkanı, OSB'lerin yönetim yapısını belirleyen 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 25. maddesini kamuoyu ile paylaşarak mevcut hukuki düzenlemeyi hatırlattı.

Açıklamada, kanunun ilgili maddesi şu şekilde yer aldı:

'OSB'nin onaylı parselasyon planında yer alan sanayi parselleri ile hizmet ve destek alanındaki toplam parsellerin 1/3'ünün işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması hâlinde... en geç altı ay içinde müteşebbis heyette temsil edilirler... OSB'nin onaylı parselasyon planında yer alan sanayi parsellerinin 1/2'sinin ruhsat alması hâlinde müteşebbis heyetin görevi sona erer...'

Alsan, kanunun tüm açıklığına rağmen farklı bir algı oluşturulmaya çalışılmasını 'iyi niyetle bağdaşmayan bir tutum' olarak değerlendirdi.

'Hiçbir Yapı Hukukun Üstünde Değil'

Anahtar Parti İl Başkanı, Adıyaman'da hiçbir kurum veya yapının hukukun üzerinde olamayacağını belirterek, şehrin geleceğinin şeffaf ve hukuka uygun bir yönetim anlayışıyla inşa edilmesi gerektiğini ifade etti.

Alsan, açıklamasının devamında şu değerlendirmede bulundu:

'OSB'ler siyasi hesapların değil, yatırımcının emeğinin, sanayicinin alın terinin, işçinin rızkının merkezidir. Adıyaman'ın geleceği polemiklerle değil, dürüstlükle ve hukuka sadakatle inşa edilir. Biz bu şehrin hakkını ve hukukunu sonuna kadar savunacağız.'

'Kanun Burada, Peki Siz Neyi Esas Alıyorsunuz?'

Milletvekili Özhan'ın açıklamalarının ardından kamuoyunda oluşan tartışmaya dikkat çeken Alsan, son olarak şu soruyu yineledi: 'Kanun burada. Peki siz neyi esas alıyorsunuz?'

Kaynak : PERRE