“Yanlış Strateji Milletin Birliğine Zarar Verir”

DEM Parti heyetinin İmralı’ya yaptığı ziyareti ve ardından yürütülen siyasi süreci eleştiren Ağıralioğlu, “Öcalan’ı Kürtlerin meşru temsilcisi haline getirebilecek bu yanlış stratejinin, bölgeye, devletimizin güvenilirliğine, siyasete ve milletimizin birlikteliğine ciddi zararlar vereceğini defalarca dile getirdik. Ancak onlar hata yapmaktan vazgeçmiyor” dedi.

Ağıralioğlu, Öcalan’ın Kürt halkını temsil etmediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Öcalan, Kürtlerin temsilcisi değildir. Onu temsilci olarak algılatmaya yönelik her adım, milletimizin ve devletimizin bütünlüğüne halel getirir. Bu süreç, doğru bir zeminde ve doğru muhataplarla yürütülmelidir.”

“PYD’nin Varlığına Müsamaha Gösterilemez”

Suriye’deki gelişmelere de değinen Ağıralioğlu, PYD’nin varlığına asla müsamaha göstermeyeceklerini belirtti. Türkiye’nin bölgedeki güçlü konumuna dikkat çeken Ağıralioğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Suriye’deki varlığımız, bu ülkenin topraklarına olan ilgimizden değil, bölgedeki istikrarın bizim ulusal güvenliğimiz için zorunlu olduğuna dair inancımızdan kaynaklanıyor.”

“Türkiye’nin Bütünlüğü Hassasiyetle Korunmalı”

Ağıralioğlu, basın toplantısını Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünün korunması gerektiğine dikkat çekerek sonlandırdı. Anahtar Parti’nin bu hassasiyetle hareket edeceğini belirten Ağıralioğlu, “Milletimizin huzuru ve güvenliği için her platformda doğruyu söylemekten ve yanlışların karşısında durmaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Kaynak : PHA