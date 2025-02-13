“Milletin Soluğunu Kestiniz”

Yeni yasayla birlikte mevcut milletvekillerinin iki aracı, eski milletvekillerinin ise bir aracı trafik cezalarından muaf tutulacak. Alsan, bu düzenlemeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Onda biriniz kadar maaş alan milletin cezalarına, vergilerine, okuluna, hastanesine, yediğine içtiğine %40-50 zam yapıp soluğunu kestiniz. Şimdi de kendi ayrıcalıklarınıza yeni bir imtiyaz daha ekliyorsunuz."

Alsan, yasayla birlikte milletvekili araçlarının plakalarının trafik müdürlüklerinde kayda alınacağını ve bu araçlara yazılan cezaların vekile değil TBMM’ye gönderileceğini belirterek, ödemelerin halkın vergilerinden karşılanacağını vurguladı.

“Bu millet hepiniz trafik cezası öder”

Tepkisini daha da sertleştiren Alsan, vatandaşların her gün trafik cezası ödediğini ama milletvekillerinin artık ömür boyu bundan muaf tutulacağını belirtti. Bu düzenlemenin sadece görev süresince değil, milletvekilliği sona erdikten sonra da devam edeceğine dikkat çekti.

Alsan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu millet bugün hepiniz trafik cezası öder. İlk seçimde sizi trafikten men edene kadar!"

Son olarak ünlü şair Tevfik Fikret’in "Han-ı Yağma" şiirinden alıntı yaparak milletvekillerine yüklendi:

"Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın gider ayak

Yarın sönmüş bakarsınız bugün çıtırdayan ocak

Hazır mideler sağlam, hazır mideler sıcak

Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak, çanak

Yiyin efendiler yiyin, bu iştah veren sofra sizin

Doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya kadar yiyin."

Kaynak : PHA