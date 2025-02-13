Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, yeni UMKE merkezinde incelemelerde bulunarak, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik’ten bilgi aldı. Vali Varol, UMKE ekibinin afet durumlarında ihtiyaç duyduğu teçhizat ve malzemeleri yerinde inceledi.

Donanımlı Personel ve Güçlü Alt Yapı

Yeni hizmet binasıyla birlikte UMKE, olası doğal afetlere müdahale ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında daha etkin ve verimli bir sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor. Merkez, gelişmiş lojistik altyapısı ve donanımlı personeliyle afet bölgelerinde hızlı müdahale sağlayacak.

Adıyaman Valiliği, UMKE Merkezinin faaliyete geçmesiyle birlikte il genelinde acil sağlık hizmetlerinin daha etkin ve koordineli yürütülebileceğini belirterek, merkezin Adıyaman’a hayırlı olmasını diledi.

Kaynak : PHA