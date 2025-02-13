Çocuk Gelişimine Teknoloji Destekli Yaklaşım

Ziyaret kapsamında, ADYÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Vahide Yiğit Gençten’in yürütücülüğünde geliştirilen proje kapsamında hazırlanan web tabanlı bir uygulamada yer alan 22 çocuk kitabından biri olan “Küçük Koyun Edi” adlı eser öğrencilerle birlikte incelendi. Etkinliğe, proje ekibinde yer alan öğretim üyeleri ile anaokulu öğretmenleri de katıldı.

Rektör Keleş’ten Destek Mesajı

Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, teknolojiyle desteklenen çocuk kitaplarının erken yaşta okuma alışkanlığı kazandırma ve çocukların bilişsel gelişimini destekleme noktasındaki önemine vurgu yaptı. Öğrencilerin projeye olan ilgisinden memnuniyet duyduğunu belirten Keleş, eğitimde teknolojinin etkin kullanımının geleceğin bireylerini yetiştirme açısından kritik rol oynadığını ifade ederek, ziyaretlerinden dolayı öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

Adıyaman Üniversitesi'nin desteklediği bu projelerle çocukların eğitim sürecinde yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesi ve eğitimde teknolojinin daha fazla kullanılması hedefleniyor.

ADIYAMAN (PHA) - Gülbahar SÜNGÜ

Kaynak : PHA