"Trump’ın özellikle Netanyahu denilen katille böyle bir anlaşmayı yapması ve bu tür meydan okumalarını dünya barışı için çok büyük bir tehdit olarak görüyorum. Şu anda Gazze’yi kimse Filistinlilerin elinden, Gazzelilerin elinden alamaz. Böyle bir şeye cüret etmek her şeyden önce dünya barışı için çok farklı bir tehdittir" ifadelerini kullanan Erdoğan, sürecin tehlikeli bir noktaya geldiğini belirtti.

"Dünya barışını tehdit eden bir girişim"

Erdoğan, Trump’ın ABD’nin Gazze’yi yetkisi altına alabileceğine dair sözlerini değerlendirirken, bunun dünya barışına doğrudan bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

"Böyle bir tehdide ‘evet’ demek dünya barışı noktasında bir siyasetçi olarak beni ciddi manada üzmüştür, düşündürmektedir. Doğrusu ben Sayın Trump’ın geçen dönemki davranışı ile şu andaki bu tür açıklamalarını, dünyadaki birçok ülkeye yönelik meydan okumalarını doğru bulmuyorum ve bunları iyi bir gelişme olarak görmüyorum. Temenni ederim ki kısa zamanda bu yanlışlardan dönülür. Amerika gibi bir dünya devi bu yanlışlardan süratle döner ve buna da göre de dünya barışı kendine bir çıkış yolunu yakalamış olur."

"Türkiye ve İslam dünyası eli bağlı duramaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bu süreçte nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin soruya da yanıt vererek, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerinin birlikte hareket edeceğini vurguladı.

"Böyle bir teklifin kabul görmesi, her şeyden önce bizim açımızdan asla kabul görmez, biz buna ‘evet’ diyemeyiz. İslam dünyasının buna ‘evet’ demesi kesinlikle mümkün değildir. Bizler de İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olarak buna karşı tavrımızı alacağız. Endonezya, Türkiye, Pakistan, bizler eli bağlı duramayız. İİT’te ne kadar ülke varsa hep beraber çok açık, net bir şekilde tavrımızı ortaya koyarız."

Erdoğan, Endonezya, Pakistan ve Malezya liderleriyle yapacağı toplantılarda konunun ayrıntılı bir şekilde ele alınacağını ve İslam dünyasının birlik içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

"Netanyahu bir gangsterdir"

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında da sert ifadeler kullanan Erdoğan, Netanyahu’nun yargıdan kaçan bir lider olduğunu söyledi.

"Filistin yakıp yıkıldı. Hastaneler, okullar yerle yeksan oldu. Bunları biz insanlık dışı bir yaklaşım olarak görüyoruz. İnsanlık dışı bir eylem olarak görüyoruz. Burada Netanyahu denilen, özellikle, ben çok açık, net söylüyorum, bu bir gangsterdir, şu anda kendi ülkesindeki yargı makamlarından sürekli kaçmaktadır. Uluslararası Lahey Adalet Divanı biliyorsunuz bunu mahkum etmiş durumdadır, bundan da sürekli kaçmaktadır."

ABD’nin Uluslararası Lahey Adalet Divanı kararlarını tanımamasına da tepki gösteren Erdoğan, "Amerika’nın kalkıp Lahey Adalet Divanı’na da meydan okuması, uluslararası yargıya karşı bir duruştur. Biz adaletten yanayız ve uluslararası hukukun uygulanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dünya demokrasisi tehdit altında"

Erdoğan, dünya genelinde demokrasinin büyük bir sarsıntı geçirdiğini ve otoriter yönetimlerin güçlendiğini söyledi.

"Dünyada demokrasi adeta bir sarsıntı geçiriyor. Artık otoriter, totaliter rejimler ayakta kalıyor. Şu anda ‘İsrail demokratik bir rejimdir’ diyebilir miyiz? Tamamen otoriter, totaliter, adeta elindeki silahlarla, bombalarla mazlum, mağdur olan ülkeleri tehdit eder hale gelmiş durumda."

ABD’nin İsrail’e verdiği sınırsız desteği de eleştiren Erdoğan, Gazze’de 51 binin üzerinde can kaybı yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda Amerika’nın İsrail’e vermiş olduğu desteğin boyutu belli mi, değil. Peki bunun demokrasiyle bir ilgisi, alakası var mı? Yok. Amerika’nın, dünyanın en büyük demokrasisi olduğu iddia ediliyor ama attığı adımlara bakınca bunun böyle olmadığı açıkça görülüyor. Demokrasinin en geniş anlamda yaşadığı Amerika, şu anda bu tavırlarıyla maalesef terörist İsrail’in yanında yer almaktadır. Ve o da oradan aldığı destekle mazlum, mağdur Filistin’i her an tehdit etmekte ve Filistin topraklarında bombalar altında, fosfor bombalarıyla sürekli olarak o insanlar, yani 51 bini aşan ölüm vakaları var. Bütün bu ölüm vakalarının karşısında demokrasi hâlâ yaşıyor diyebilir miyiz? Demokrasi büyük bir tehdit altında ve yok olmaya devam etmektedir."

"Türkiye, Filistin’in yanında durmaya devam edecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Gazze ve Filistin halkına desteğinin devam edeceğini vurguladı.

"Türkiye olarak biz 85 milyon nüfusumuzla dünya barışından yana olduğumuzu hep söyledik, söylüyoruz ve söyleyeceğiz. Endonezya aynı konumda, Pakistan aynı konumda, Malezya aynı konumda. Bizler bunun için çaba sarf ediyoruz, çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Benim özellikle Malezya, Endonezya ve Pakistan seyahatimden sonra yapacağımız toplantılarda bu konuları masaya yatıracağız ve İİT ile de bu konuyu gündeme getireceğiz."

Erdoğan, ABD ve İsrail’in attığı adımların İslam dünyasında ciddi rahatsızlığa yol açtığını ve Türkiye’nin bu süreçte diplomatik girişimlerini artıracağını belirtti.

Gazze ve Filistin meselesinin sadece bir bölgesel sorun olmadığını vurgulayan Erdoğan, uluslararası hukukun korunması ve dünya barışının sağlanması için tüm ülkelerin bu konuya duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Kaynak : PHA