MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada, Remzi Çayır’ı hedef alarak “Sen hırsızsın, soyguncusun. Devlet Bahçeli’yi nereden bileceksin? Sen kurt sürüsünün yanından geçmemişsin ki. Yanlışlıkla kurtların inine düşmüşsün. Sen, hırsızlık yapan ve çaldığı parayı pavyonda yiyen bir vatandaşsın. Akıllı olun, aklınızı alırım” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler üzerine Milli Yol Partisi Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Çayır, Yıldırım’ın kendisine yönelik sözleri nedeniyle mahkemeye başvurduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türk siyaseti kirli bir yola girdi”

Çayır, Türkiye siyasetinin seviyesiz bir hale geldiğini vurgulayarak, “Üzülerek ifade etmeliyim ki, Türk siyaseti tam anlamıyla temiz tutulması mümkün olmayan bir yere doğru evrilmiş vaziyette. Kirletilmiş ve kirli siyasetçilerin elinde, Türkiye bir çıkmazla karşı karşıya” dedi.

“Haddini bil”

MHP’li Yıldırım’a sert sözlerle yanıt veren Çayır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ne oldu? Kim sana işaret etti? Kim sana konuş dedi? Direkt bana sorabilirdin, benimle konuşabilirdin. Bu salyalar neyin nesi? Ağzında tükürükler, salyalar fışkırıyor. Öyle akla zarar, gerçeklerle alakası olmayan beyanlarda bulundular ki... Bu arkadaşı mahkemeye verdik. Eğer adamsa, milletvekilliği dokunulmazlığına sığınmadan, benimle mahkemede mücadele edecek. Yaşar efendi, eğer milletin içine çıkamayacak biri varsa o da sensin. Sen, iftiralarınla boğulacaksın. Utanmazlığın bu kadar da fazla."

Çayır, Sinan Ateş cinayetine de değinerek, “Bana diyorlar ki, ‘Sen Sinan Ateş’in olayında niye taraf oldun?’ Ben neden siyaset yapıyorum? Gideceksiniz, keyfi davranacaksınız, yıllarca beraber yürüdüğünüz genç insanı işinize gelmedi diye öldüreceksiniz. Sonra da çıkıp ‘Size ne oluyor’ diyeceksiniz. Bize bir şeyler oluyor. Yaşar efendi, sana da yapılsaydı, senin hukukunu da korurdum ben. Onun için haddini bil” diye konuştu.

Çayır: “Erdoğan’ın yaptığı en açık şey, kendi adalet sistemini oluşturmak”

Türkiye’deki ekonomik tabloya da değinen Çayır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündemi farklı yönlere çekmeye çalıştığını söyledi.

"Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresini tartışıyorlar. Halbuki asıl mesele geçim sıkıntısı. Ortalama emeklinin maaşı 15 bin lira. 15 bin lirayla nasıl geçinecek? Soru bu, Sayın Cumhurbaşkanı ve onun ortağı için. Sayın Cumhurbaşkanı, CHP'yi almış karşısına CHP ile uğraşıyor. Oysa milletin derdi CHP'nin kurultayı değil. İnsanlar, ay sonunda ellerine ne geçeceğini, insanca nasıl yaşayacağını düşünüyor."

Çayır, Erdoğan’ın ekonomi politikalarını eleştirerek iktidarın kendi ekonomik ve hukuki düzenini inşa ettiğini belirtti:

"Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı en açık şey, kendi zengin sınıfını oluşturmak, kendi medyasını, kendi adalet sistemini oluşturmak."

"Erken seçim kaçınılmaz"

Çayır, erken seçimin kaçınılmaz olduğunu belirterek, muhalefetin ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi. CHP’nin izlemesi gereken stratejiye dair uyarılarda bulunan Çayır, CHP’nin muhalefet içindeki diğer partileri dışlamaması gerektiğini vurguladı:

"Şu anda erken seçim şart. CHP Genel Başkanı’na ve yönetimine de bir şeyler söylemek istiyorum. Ön seçimde seçtiğiniz cumhurbaşkanı adayının, yarın bir gün muhalefetin adayı olduğunu deklare ettiğinizde, kararın içinde olmayan muhalefetin o adaya destek vermesini beklemeyin. Daha vaktiniz var. Bu yoldan dönün. Eğer aldığınız yüzde 38’i sadece CHP'nin oyu sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Sizin toplam oyunuz 23-25 civarında. 25-26 oy daha yolu muhalefetten ve sağdan geçiyor."

“Birlik ve ittifak yapmak zorundayız”

Çayır, muhalefetin ortak bir zeminde birleşmesi gerektiğini ifade ederek, özellikle milliyetçi ve adalet savunucusu partilerin birlikte hareket etmesi çağrısında bulundu:

"Buradan da bütün milliyetçi partilere, özgürlüğü öne çıkaran partilere, adaleti ayakta tutmaya çalışan partilere sesleniyorum: Birlik ve ittifak yapmak zorundayız."

Kaynak : PHA