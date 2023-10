Tahmini Okuma Süresi: dakika

Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, yapılacak tanıtım günleri etkinlik programı hakkında bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Sevinçtekin açıklamasına, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar, esnaf, sanayici ve tüm basın mensuplarını rahmetle anarak toplantımıza başlamak istiyorum.” diyerek başladı. İstanbul’da faaliyet gösteren 40’ın üzerindeki dernek başkanı ve yöneticisiyle bu yıl tanıtım günleri yapılıp yapılmaması konusunda ciddi istişareler yaptıklarını kaydetti. Tanıtım noktasından daha fazla, bu programı bu yıl, 6 Şubat depreminden en çok etkilenen kentlerden Adıyaman’a destek bulmak, yardım toplamak, yatırım ve teşvikler hakkında bilgilendirmek gibi bir fırsata çevirmek istediklerini belirtti.

“En büyük stant deprem standı olacak”

Tanıtım günleri davetiyesini de deprem temasıyla hazırladıklarını ifade eden Sevinçtekin, Adıyaman Tanıtım günlerinde eğlence olmayacağını, yer alacak stantlar içerisinde en büyük standın da deprem simülasyonu içeren bir alan olacağını belirtti. Adıyaman için deprem sonrası yardıma koşanların, oluşan tır kuyruklarının artık olmadığını, yaşanan mağduriyetin de artık hatırlanmadığını aktaran Sevinçtekin, “O günlerdeki duygu artık yok, Adıyaman’a ilgi alaka azalmasın diye biz bu tanıtımı aslında bir nevi yardım programına çevirerek, deprem standına da bir bağış kutusu koyarak, özellikle ampute olan vatandaşlarımıza destek olmak adına bir katkı olacak hale getirmek istiyoruz” dedi.

“Geleceğe umutla bakmalıyız”

Sevinçtekin son olarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adıyaman’ımızı yeniden nasıl ayağa kaldırabiliriz, bu manada herkesin bir gayret göstermesi gerekiyor. Devleti idare edenler, mahalle muhtarlarından, Cumhurbaşkanımıza kadar elinden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyor. Gelinen noktadan memnun musunuz diye vatandaşımıza sorsak, her halde alacağımız cevap çok olumlu olmayacaktır. Keşke hemen her şeyi değiştirmek mümkün olsa ama hepimizce malum ki, istenilen noktada değiliz. Bununla birlikte devletimiz üstün bir gayretle çalışıyor.

Her yıl düzenlediğimiz Adıyaman’ımızın kültürünü ve tarihsel varlıklarını tanıtmak adına Adıyaman’daki her birim ve kurumla birlikte basınımızın da katkısıyla Adıyaman Tanıtım Günleri’ni yıllardı yapıyoruz. Bu yıl deprem nedeniyle tanıtım günleri düzenleyip düzenlememekte tereddütte kalsak da tanıtım amacıyla birlikte Adıyaman’ımıza katkı ve destek sunabilecek kişi, kurum ve firmalarla buluşma vesilesi olarak değerlendirdik."



Kaynak : PHA