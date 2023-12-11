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Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Erkek A Gençler Basketbol müsabakalarında, büyük bir mücadele sonucunda Altınşehir Anadolu Lisesi şampiyonluk tacını takarken, ikincilik kürsüsünde Bilgi Anadolu Lisesi, üçüncülükte ise Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi yer aldı. Dördüncülüğü elde eden takım ise Kahta Gap Anadolu Lisesi oldu.

Heyecan dolu anların yaşandığı saha içindeki başarılarıyla dikkat çeken takımlara ödüllerini, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş verdi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, bu müsabakaların genç sporcular için sağladığı deneyim ve birlikte geçirilen bu heyecanlı zaman için teşekkürlerini sunarak, takımları tebrik etti. Ayrıca, özverili çalışmalarından dolayı öğrencileri ve antrenörleri kutlayarak başarılar diledi.

Altınşehir Anadolu Lisesi, 15 - 17 Ocak 2024 tarihlerinde Şanlıurfa'da yapılacak grup müsabakalarında Adıyaman'ı temsil edecek.

Kaynak : PHA